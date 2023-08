Les marques chinoises se distinguent au salon Apparel Textile Sourcing Canada 2023





Le huitième salon annuel Apparel Textile Sourcing Canada (ATSC) se tient du 21 au 23 août au Centre des congrès de Toronto. Cet événement présente des expositions de près de 200 entreprises, notamment de Chine, d'Inde, du Bangladesh, du Pakistan, de Mongolie, du Canada, des États-Unis et d'autres pays et régions. Le nombre de participants préenregistrés a dépassé les 3 000, un record depuis 2019.

Le pavillon très attendu de la « marque Chine » vole une fois de plus la vedette cette année à l'ATSC. China Brand entend accroître l'influence des marques chinoises de vêtements et de textiles de haute qualité sur le marché canadien, en favorisant une plus grande familiarité des consommateurs locaux avec les marques chinoises. Neuf marques chinoises notables participent cette année, dont la marque de vêtements de sport Aparso, les marques de mode Rusy & Cindy et Sino-Italy Apparel, la marque de textile WeiQiao Pioneering, le spécialiste des vêtements tissés à l'aiguille et à la navette Mengdi, ainsi que d'autres marques chinoises Detex Garments, Orient New Horizon, Dahua, et Huasheng.

Ces fabricants chinois ont hâte de rencontrer des fournisseurs de qualité du monde entier lors de l'exposition, afin de discuter ensemble du développement de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de la mode. Mengdi, une société basée à Jiaxing, a expliqué qu'elle sélectionnait méticuleusement des vêtements tissés à l'aiguille et à la navette qui s'alignent sur les dernières tendances européennes et américaines afin de s'adapter au marché canadien. Elle aspire à s'engager avec les acheteurs de vêtements locaux pendant l'événement, à comprendre les besoins des clients et à recueillir des informations précieuses sur le marché afin d'améliorer son adaptation au paysage actuel du marché.

Aparso, marque profondément ancrée dans le secteur des vêtements de sport, se prépare non seulement à présenter de nouvelles offres de produits cette année, mais se concentre également sur les efforts promotionnels. Aparso se lance dans la publicité avant l'événement, en s'appuyant sur des plateformes telles que TikTok, Facebook et d'autres canaux de médias sociaux. L'objectif est de renforcer la visibilité de la marque dans le cadre de l'exposition ATSC, de capter l'attention de clients et de partenaires potentiels et partant, de poursuivre l'expansion sur le marché étranger.

Les produits de ces marques chinoises participantes seront au coeur de l'exposition ATSC. Un défilé de mode dans l'après-midi du 22 août présentera la collection de ces marques. 22 août présentera la collection de ces marques. Leurs équipes commerciales ont traversé la moitié du monde pour assister à cet événement emblématique de l'industrie canadienne de l'habillement et du textile. Les dispositions ont été prises, le Centre des congrès de Toronto est prêt et le salon accueille des acheteurs du Canada, des États-Unis et du monde entier pour une visite et une exploration en vue d'une collaboration potentielle.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

20 août 2023 à 10:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :