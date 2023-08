La Canadian Security Traders Association ferme les marchés





TORONTO, le 18 août 2023 /CNW/ - John Christofilos, président de la Canadian Security Traders Association, Inc. (« CSTA »), ainsi que des membres de son équipe se sont joints à Rizwan Awan, chef des Marchés TMX, Produits et services et président de la Négociation d'actions, Groupe TMX, afin de souligner la congrès de la CSTA de 2023 et de fermer les marchés.

La Canadian Security Traders Association, Inc. est une organisation professionnelle de négociatrices et négociateurs qui travaille au soutien de ses membres dans le cadre de leurs activités d'achat, de vente et de négociation de titres (principalement des actions), afin de renforcer leur caractère déontologique et d'améliorer les normes commerciales ainsi que les environnements de travail.

