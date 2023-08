Xinhua Silk Road : la table ronde Chine-OCS sur la logistique internationale 2023 se déroule à Lianyungang pour approfondir l'interconnectivité entre les pays de l'OCS





PÉKIN, 19 août 2023 /PRNewswire/ -- La table ronde Chine-Organisation de coopération de Shanghai (OCS) sur la logistique internationale 2023 a débuté mercredi à Lianyungang, une ville portuaire de la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine.

Avec pour thème « Renforcer la coopération entre les pays de l'OCS, co-construire le nouveau corridor de transport terrestre & maritime eurasien », la table ronde de trois jours, co-organisée par le gouvernement populaire municipal de Lianyungang et le secrétariat de l'OCS, vise à approfondir davantage la logistique et les liens industriels et à promouvoir de nouveaux moyens d'accroître la coopération entre les pays de l'OCS.

Lors de la conférence, Sohail Khan, secrétaire général adjoint de l'OCS, Fang Wei, vice-gouverneur de la province du Jiangsu, et Ma Shiguang, chef du parti de Lianyungang, ont respectivement prononcé des discours.

Des représentants des pays membres de l'OCS et des pays observateurs, ainsi que des représentants des alliances et des institutions logistiques concernées ont assisté à l'événement et sont parvenus à un consensus sur la coopération dans de multiples domaines, tels que le transport, la logistique, le commerce extérieur et l'économie numérique.

Cette année marque le 10e anniversaire de l'initiative « la Ceinture et la Route ». En tant que solide point d'appui de la coopération dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route » et importante ville noeud du nouveau corridor économique du pont terrestre eurasien, Lianyungang joue le rôle de fenêtre à double sens et de pôle du transport ferroviaire et maritime.

Au cours des dernières années, Lianyungang a activement promu la construction d'analyses comparatives de projets pilotes dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route », tels que la base de coopération logistique Chine-Kazakhstan de Lianyungang, ou encore le parc logistique international de l'OCS (à Lianyungang), qui ont tous produit des résultats fructueux.

Le parc logistique international de l'OCS (à Lianyungang) a ouvert sa première route Chine-Kirghizistan-Ouzbékistan en octobre de l'année dernière, qui s'est engagée dans un nouveau parcours de rapprochement commercial entre la Chine et d'autres membres de l'OCS. Au mois de juillet de cette année, un total de 1 182 chargements équivalents vingt pieds (EVP) de marchandises ont été transportés après le lancement de la route du parc.

Lianyungang a organisé avec succès deux sessions de la table ronde internationale de l'OCS en 2019 et 2021, faisant de l'événement une importante plateforme d'échange entre Lianyungang et les membres de l'OCS.

