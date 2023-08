GP Fund Solutions, LLC (GPFS) se félicite de l'autorisation accordée par le CBI de fournir des services d'administration de fonds réglementés en Irlande





GP Fund Solutions, LLC (GPFS), fournisseur réputé de services de fonds, est ravi d'annoncer qu'il a reçu l'autorisation de la Banque centrale d'Irlande (CBI) d'offrir des services d'administration de fonds réglementés en Irlande. Cette étape importante pour GPFS lui permet d'étendre ses activités en Europe.

Sous la direction de Vincent Allen, un vétéran de l'industrie avec plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de fonds internationaux, GPFS Irlande est exceptionnellement bien positionné pour répondre aux exigences uniques des fonds réglementés.

Conformément à notre engagement à maintenir les normes les plus élevées de qualité de service pour nos clients et à soutenir nos initiatives de croissance, GPFS est heureux d'annoncer plusieurs changements organisationnels visant à renforcer nos opérations mondiales :

Nous avons le plaisir d'annoncer la promotion de Jay Godbole au poste de responsable mondial des opérations clients. Jay a été un membre inestimable de l'équipe GPFS depuis 2012, démontrant constamment des compétences de leadership exceptionnelles et un dévouement à la satisfaction des clients. Jay sera initialement basé dans notre bureau au Royaume-Uni et sera responsable de la coordination des opérations clients à l'échelle mondiale, garantissant un niveau de service unifié et cohérent dans toutes les régions.

Nous sommes également heureux d'annoncer la nomination de Ravi Nevile au poste de directeur commercial de GPFS International. Ravi, qui a dirigé avec succès nos opérations au Royaume-Uni et a joué un rôle fondateur dans la construction de notre plateforme européenne apporte une vaste expertise mondiale et une vision stratégique pour stimuler la croissance internationale à travers notre base de clients, notre offre de services et notre empreinte mondiale. La nomination de Ravi constitue une base solide pour la poursuite de l'expansion mondiale de GPFS.

Glen Shields, notre respecté président-directeur général du groupe, continuera à fournir un leadership et des conseils inébranlables à l'organisation, assurant une transition en douceur et un succès durable.

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu l'autorisation réglementaire du CBI, ce qui nous permet d'offrir nos services d'administration de fonds en Irlande. Avec notre talentueuse équipe irlandaise, combinée aux changements organisationnels que nous effectuons, GPFS est bien équipé pour fournir un service exceptionnel à nos clients dans le monde entier », a indiqué Glen Shields, PDG du groupe GPFS.

À propos de GP Fund Solutions, LLC

GPFS est un administrateur de fonds de premier plan au service des gestionnaires de fonds de capital-investissement, de dette privée et d'actifs réels à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus sur GPFS ou sur la gamme exhaustive de services que nous proposons, veuillez consulter notre site Web à l'adresse https://gpfs.com/.

