DejaVoo dévoile de nouveaux produits jetables sur le marché britannique





Étoile montante dans le domaine des vapes jetables, DejaVoo dévoile ses dernières offres, Fresh Cube et Phantom, sur le marché britannique.

En tant que marché incontournable de l'industrie mondiale du vapotage, le Royaume-Uni est le théâtre d'une concurrence féroce dans le domaine des produits jetables. Alors que la majorité des produits jetables sont équipés de bobines en coton, DejaVoo se démarque avec sa solution de bobine en céramique FEELM Max, offrant plus de 800 bouffées et établissant une nouvelle référence en matière de conformité à la DPT. La société a notamment remporté la catégorie « Meilleur produit jetable » avec DejaVoo Cyber lors de la cérémonie Vapouround en mai/juin dernier.

Fresh Cube et Phantom dépassent les attentes en offrant plus de 800 bouffées, une hausse notable de plus de 30 % du nombre de bouffées par rapport aux produits jetables les plus répandus sur le marché. En outre, ces deux produits peuvent se targuer d'une uniformité inégalée dépassant les 95 %. De telles innovations font atteindre de nouveaux sommets au domaine du vapotage. Le design iconique transparent du réservoir réduit non seulement l'anxiété liée au niveau de l'e-liquide, mais réhausse également son aspect esthétique.

Fresh Cube et Phantom illustrent l'engagement indéfectible de DejaVoo en faveur d'une expérience de vapotage diversifiée à ses consommateurs exigeants.

Fresh Cube est soigneusement conçu sous la forme de glaçons pour permettre à ses utilisateurs d'en ressentir toute la fraîcheur (Feel the Fresh and Stay Chill) avec les arômes Pink Lady, Purple Rain et Sour Kiss. Phantom adopte quant à lui une couleur élégante noir mat avec un design cylindrique, qui fait écho à mission de faire découvrir des sensations énigmatiques (Unveiling Enigmatic Sensations).

À compter de la mi-août, Fresh Cube sera mis en vente à l'essai chez les principaux détaillants de Londres. Suivez également toute l'actualité de Phantom sur https://www.vapourcore.com/.

?À propos de DejaVoo?

Animé par la volonté de créer des produits de vape fiables et appréciés, DejaVoo intègre la meilleure expertise sectorielle dans son activité, y compris la conceptualisation, la conception, l'ingénierie, les tests et la fabrication, afin d'offrir aux vapoteurs une valeur sans précédent.

18 août 2023 à 13:15

