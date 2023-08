Lock-out chez Produits forestiers Résolu : le syndicat dénonce l'utilisation de briseurs de grève





ALMA, QC, le 18 août 2023 /CNW/ - Les travailleuses et les travailleurs de l'usine de papier d'Alma de Produits forestiers Résolu (PFR) dénoncent la présence de briseurs de grève à l'intérieur de l'établissement en lock-out.

Dans un rapport transmis au ministre du Travail, des enquêteurs confirment la présence de 13 briseurs de grève. La plupart de ces scabs ont été embauchés quelques mois à peine avant que PFR jette ses employé-es à la rue.

Le 29 août, le Tribunal administratif du travail entendra la plainte du syndicat concernant l'utilisation de ces briseurs de grève.

«?Pour PFR, négocier signifie nous jeter à la rue pour nous appauvrir jusqu'à ce que nous acceptions de nous faire imposer une convention collective qui date de plus d'un an, signée dans les autres provinces de l'Est du Canada », dénonce le vice-président du Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et papiers d'Alma inc.-CSN (SNTTPP d'Alma), Daniel Bilodeau. « Comme si cela n'était pas suffisant, l'entreprise a fait usage de scabs en contravention de la loi. Ces faits en disent long sur l'attitude méprisante et cavalière des dirigeants de PFR envers les gens qui font fonctionner leur usine », ajoute M. Bilodeau.

«?Les travailleuses et les travailleurs de PFR ne demandent qu'à discuter de leurs conditions de travail. On parle de mères et de pères de famille qui souhaitent obtenir des aménagements pour mieux concilier leur travail et leur vie personnelle. Dans ce conflit, ils peuvent compter sur la solidarité de tout le mouvement CSN?», insiste le 1er vice-président de la CSN, François Enault.

«?Les travailleurs ne demandent pas des fortunes. PFR doit cesser d'imposer son pattern, déterminé pour tout l'Est du pays, avant la flambée de l'inflation », ajoute Serge Berthiaume, vice-président à la vie syndicale de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN).

«?Il faut dénoncer l'attitude de cette multinationale qui méprise ses employé-es de la région. Ce n'est pas vrai que la réalité des travailleurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean est la même que celle des travailleurs des Maritimes et de l'Ontario?», précise la vice-présidente du Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN, Marie-Pier Ouellet.

Malgré les appels répétés du syndicat, PFR refuse toujours de s'asseoir pour négocier, contrairement à ce que les dirigeants de l'entreprise ont affirmé.

À propos

Le Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et papiers d'Alma inc. (SNTTPP d'Alma) est membre de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) qui compte plus de 30?000 membres de toutes les régions du Québec. Il est également affilié au Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN, qui regroupe plus de 140 syndicats et 15?000 membres sur tout le territoire, ainsi qu'à la CSN qui elle, compte plus de 330?000 membres.

SOURCE CSN

18 août 2023 à 11:38

Communiqué envoyé leet diffusé par :