La Ville de Montréal annonce le début des travaux de construction du complexe aquatique de Pierrefonds-Roxboro





MONTRÉAL, le 18 août 2023 /CNW/ - Soucieuse d'offrir des services aux citoyens de qualité dans tous les quartiers, la Ville de Montréal est heureuse d'annoncer que les travaux de construction du premier Complexe aquatique de Pierrefonds-Roxboro débuteront dès l'automne 2023.

Ce projet d'envergure offrira à la population un bassin de 25 mètres avec 8 couloirs pour la nage, un bassin récréatif avec pataugeoire et jeux d'eau ainsi qu'une salle multifonctionnelle et des espaces communs. Estimés à 62,4 M$, les travaux sont financés en majeure partie par la Ville de Montréal. Le Ministère de l'Éducation soutient le projet à la hauteur de 7,5 M$.

Les travaux, qui ont été confiés à la firme Tisseur inc., visent à offrir un bâtiment exemplaire à la population de Pierrefonds-Roxboro, qui desservira également tout l'ouest de Montréal. Déterminée à accélérer la transition écologique et à diminuer les émissions de GES émis par les bâtiments, la Ville de Montréal s'est engagée à dépasser, dans le cadre de ce projet, les normes conventionnelles de construction en visant la certification LEED V4 niveau Or.

Les installations ont également été réfléchies afin de profiter au plus grand nombre possible en optant pour des solutions architecturales inclusive, telles que des aménagements accessibles universellement selon les principes ADS+ .

En ajoutant à son offre de services aux citoyens un complexe aquatique novateur et exemplaire, la Ville de Montréal démontre son engagement à construire des installations sportives de qualité pour garder sa population active.

« Je suis fière d'annoncer le début des travaux de la toute première infrastructure aquatique intérieure dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, qui profitera également aux citoyennes et aux citoyens de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève. On a à coeur la qualité de vie dans tous les quartiers de Montréal et ce projet va concrètement améliorer le quotidien de milliers de familles et des résidents qui habitent Pierrefonds-Roxboro et l'ouest de Montréal. Ce bâtiment sera exemplaire, durable, inclusif, et offrira à la population les conditions gagnantes pour rester actif », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Des infrastructures accessibles, agréables et situées à proximité des milieux de vie sont un outil central pour encourager les pratiques sportives et soutenir la santé de nos populations. Dans chaque quartier, les piscines et les centres aquatiques sont des lieux privilégiés pour rencontrer la communauté, mais aussi apprendre à nager. Les conditions météorologiques changeantes et les défis climatiques imposent de transformer nos bâtiments et d'offrir à la population plus d'options à l'abri des intempéries. Cette toute première installation aquatique intérieure sera un atout majeur pour Pierrefonds-Roxboro et l'ouest de Montréal. Nous sommes fiers d'annoncer le début des travaux et nous allons poursuivre nos investissements pour améliorer nos infrastructures récréatives et sportives partout à Montréal », a affirmé la vice-présidente du comité exécutif et responsable des grands parcs et des sports, Caroline Bourgeois.

« Ce grand projet qui me tient à coeur est attendu depuis plusieurs décennies à Pierrefonds-Roxboro! Voir enfin le résultat se concrétiser par l'aménagement éventuel du chantier de construction en plein coeur de notre communauté est une fierté non seulement pour l'arrondissement, mais également pour l'Ouest-de-l'Île. Les citoyens de Pierrefonds-Roxboro seront donc finalement desservis comme tous les autres Montréalais dans leur milieu au niveau des activités sportives et aquatiques, à la grande joie des familles, enfants, personnes âgées et à mobilité réduite. Cette infrastructure deviendra rapidement un pôle de socialisation, d'inclusion d'apprentissage et de loisirs pour les générations à venir », a conclu Dimitrios (Jim) Beis, maire de Pierrefonds-Roxboro.

18 août 2023 à 10:15

