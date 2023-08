L'Opposition officielle presse la CAQ de déployer une aide d'urgence pour sauver le journal Métro





QUÉBEC, le 18 août 2023 /CNW/ - L'Opposition officielle réclame que le gouvernement de la CAQ accorde une aide d'urgence d'1 million de dollars à Métro Média, afin que l'entreprise puisse, d'ici 6 mois, compléter sa transition numérique. Déjà bien amorcée, celle-ci pourrait permettre de maintenir à long terme les emplois et la couverture journalistique actuels, au bénéfice des citoyennes et des citoyens.

Michelle Setlakwe, porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications, et Filomena Rotiroti, porte-parole pour la Métropole, interpellent directement les ministres Pierre Fitzgibbon et Mathieu Lacombe afin qu'ils prennent les actions nécessaires et urgentes en ce sens.

Les deux élues libérales rappellent que les journaux Métro jouent un rôle essentiel à Montréal et à Québec, à une époque où l'information locale se fait malheureusement très rare. Celle-ci permet aux citoyens de demeurer informés sur l'actualité locale qui les concerne directement, tant aux niveaux économique, social et culturel que communautaire et politique. Le gouvernement ne peut pas demeurer passif face au vide que laisserait la disparition totale du Métro, de ses hebdomadaires locaux et de ses autres publications.

De plus, une semaine après l'annonce de la suspension abrupte des activités de l'entreprise, il importe d'agir rapidement afin de rassurer les employés, notamment les journalistes professionnels, sur les perspectives d'une relance. Une intervention rapide s'impose pour s'assurer que l'entreprise de presse conserve l'expertise dont elle dispose présentement.

Selon les députées de Mont-Royal-Outremont et de Jeanne-Mance-Viger, il ne faut surtout pas attendre que les gens laissés sans emploi au Métro se relocalisent et que la relance du journal devienne encore plus difficile, voire impossible.

Métro Média couvre l'actualité locale, en version imprimée ou numérique, dans chacun des arrondissements de Montréal (Ahuntsic-Cartierville, Anjou, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Lachine, LaSalle, Plateau-Mont-Royal, L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, Montréal-Est, Montréal-Nord, Ouest-de-l'île, Outremont, Rivière-des-Prairies, Rosemont, Pierrefonds-Roxboro, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Sud-Ouest, Verdun-l'Île-des-Soeurs Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et Ville-Marie) ainsi qu'à Québec (Ancienne-Lorette et St-Augustin, Loretteville, Limoilou, Beauport et Charlesbourg).

« Dans le contexte actuel où tous les médias luttent pour leur survie, on ne peut pas se permettre de perdre un acteur comme le journal Métro. C'est un incontournable de l'information qui emploie des journalistes d'ici qui font un travail essentiel pour informer la communauté. Le gouvernement doit trouver des sommes pour donner la chance à l'entreprise de terminer sa transition numérique et de regarder vers l'avenir. Parler ne suffit pas, il faut agir. »

- Michelle Setlakwe, députée de Mont-Royal-Outremont et porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications

« L'accès à de l'information locale de qualité est essentielle. La perte du journal Métro est une catastrophe pour le maintien d'une démocratie saine fondée sur de l'information de proximité rigoureuse et professionnelle. Le gouvernement doit agir de façon concrète et de toute urgence. »

- Filomena Rotiroti, députée de Jeanne-Mance-Viger et porte-parole de l'opposition officielle pour la Métropole

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

18 août 2023 à 10:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :