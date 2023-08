Goldstar Minerals atteint son objectif lors de la clôture de son financement de $550 000

La Monnaie royale canadienne (la « Monnaie ») a le plaisir de publier ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'année 2023, qui donnent des renseignements sur ses activités, les marchés qui influent sur celles-ci et ses prévisions pour...

Tucano Gold Inc. est heureuse d'annoncer avoir conclu un accord définitif en vue d'acquérir 100 % des actions de Mina Tucano Ltda et 100 % des actions de Tucano Resources Mineração Ltda, chaque action étant acquise pour une contrepartie de 1,00 BRL....

Goldstar Minerals Inc. (« Goldstar » ou la « Société ») annonce qu'elle vient de clôturer son placement privé de $550 000. Le 11 mai, 2023, la Société a annoncé qu'elle procéderait à un placement de $500 000 et le 19 mai elle a annoncé qu'elle...