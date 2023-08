Avis aux médias - Rentrée scolaire 2023-2024 - Les défis du réseau scolaire sont indissociables des négociations pour améliorer les conditions de travail du personnel qui y oeuvre, insistent la CSQ et ses fédérations

La table ronde sur la logistique internationale 2023 de l'Organisation de Shanghai pour la coopération (OCS) a débuté mercredi à Lianyungang, une ville portuaire de la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine. Sous le thème du renforcement de la...

ReNew Energy Global Plc (« ReNew » ou la « Société ») , un chef de file des solutions de décarbonisation, annonce aujourd'hui ses résultats consolidés non vérifiés conformes aux normes IFRS pour le trimestre clos le 30 juin 2023. Principaux...