Éminent avocat et activiste en droits de la personne Prakash Diar reconnu par le Barreau de l'Ontario

TORONTO, le 18 août 2023 /CNW/ - Le récipiendaire du Prix des droits de la personne 2023 du Barreau est Prakash Diar, dont le travail en faveur des droits de la personne -- et les obstacles qu'il a dû franchir -- ont donné lieu à une carrière inspirante qui correspond aux idéaux les plus élevés de la profession juridique et mérite d'être souligné par le Barreau.

En tant qu'avocat des droits de la personne, Me Diar a dénoncé l'injustice du régime de l'apartheid dans son Afrique du Sud natale, où il a défendu de nombreux prisonniers politiques. Alors qu'il luttait bravement pour la justice et qu'il dénonçait la perversion de la primauté du droit, il a été arrêté au tribunal et a été détenu en isolement cellulaire pendant un mois sans qu'aucune accusation ne soit portée contre lui. En raison de son travail, l'État a menacé de mort Me Diar. Le ministre des Affaires étrangères du Canada a assuré son passage sécuritaire au Canada en 1989.

« Le Prix des droits de la personne est remis à une personne qui a fait preuve de dévouement à la promotion des droits de la personne et de la primauté du droit sur une longue période ou pour un acte de service exceptionnel, a déclaré la trésorière du Barreau Jacqueline Horvat. L'expérience qu'a vécue Me Diar et son parcours éprouvant en tant qu'avocat et activiste en droits de la personne font de lui le candidat le plus méritant. »

Me Diar a reçu une bourse de recherche du Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, où il a fait des recherches et rédigé son livre intitulé The Sharpeville Six, the South African Trial that Shocked the World, publié par McClelland & Stewart, à Toronto, en 1990.

Après son admission au barreau de l'Ontario en 1993, son premier emploi était à la Commission canadienne des droits de la personne en tant que conseiller juridique, où il a plaidé des affaires portant sur la discrimination raciale et systémique qui font jurisprudence.

Après s'être joint au ministère de la Justice en 2000, Me Diar s'est concentré sur les questions autochtones, notamment sur la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens. En 2017, Me Diar a été recruté par le ministre de la Justice et procureur général du Canada pour travailler sur la réconciliation avec les Autochtones, l'un des enjeux les plus pressants pour le Canada à l'heure actuelle.

De 2018 à 2021, il a conçu une formation sur la réconciliation avec les Autochtones et l'a dispensée à plus de 2 000 employés du ministère de la Justice. Il a également contribué à l'élaboration de la Stratégie en matière de justice autochtone du Canada pour lutter contre la discrimination systémique et la surreprésentation des Autochtones et des personnes noires dans le système de justice pénale.

Me Diar a quitté le ministère de la Justice en avril 2022 pour ouvrir son propre cabinet-conseil. Depuis le début du mois de décembre cette année, il offre un programme de formation aux procureurs fédéraux de tout le Canada sur la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale.

Un long métrage fondé sur l'histoire inspirante de Me Diar et de sa famille en est à un stade avancé de réalisation.

Le Prix des droits de la personne sera décerné à Me Diar lors de la cérémonie de remise de prix du Barreau le 22 mai 2024.

