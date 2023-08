Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 350 000 $ au Festival Lasso





QUÉBEC, le 18 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 350 000 $ au Festival Lasso, qui se déroulera à Montréal les 18 et 19 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour la deuxième année consécutive, le Festival Lasso présente, au parc Jean-Drapeau, une grande fête de la musique country. En plus des prestations de nombreux artistes du Québec et d'ailleurs, le public trouvera plusieurs activités pour toute la famille

Citations :

« Au Québec, l'intérêt pour la musique country ne se dément pas et Montréal, ville de festivals, forme un cadre de choix pour que ses grandes têtes d'affiche s'y produisent. Je suis heureuse que le gouvernement du Québec contribue au succès de cet événement extérieur, et je salue le professionnalisme de ses organisateurs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Lasso en est seulement à sa deuxième édition et ce festival est déjà un incontournable auprès des adeptes de musique country. En plus de contribuer au dynamisme de Montréal et à sa notoriété, ce nouveau rendez-vous, unique en son genre au Québec, attire de nombreux touristes, rassemble un vaste public et fait rayonner notre métropole. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 300 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival Lasso en accordant une somme de 50 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

