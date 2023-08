Bell Média met fin aux activités de Vrak





MONTRÉAL, le 18 août 2023 /CNW/ - Bell Média a annoncé aujourd'hui qu'elle mettra fin à l'exploitation de la chaîne Vrak à compter du 1er octobre 2023 après 23 ans sur les ondes.

L'industrie canadienne des médias est confrontée à d'importants défis dus à un environnement d'exploitation en constante évolution. Le cadre réglementaire auquel doivent se conformer les télédiffuseurs comme Bell Média est quant à lui obsolète et ne prend pas en compte les défis actuels.

En plus des défis reliés au cadre réglementaire, Vidéotron a annoncé sa décision de ne plus proposer la chaîne Vrak à ses abonnés. Bell Média doit donc réévaluer l'éventail de la programmation offerte à ses clients pour se conformer à son objectif d'harmoniser l'offre à ses potentiels de revenus.

« VRAK est une chaîne spécialisée rassembleuse, divertissante et actuelle qui a laissé sa marque sur plusieurs générations de téléspectateurs québécois. Mettre fin aux activités de Vrak n'est pas une décision que nous voulions prendre. Toutefois, compte tenu de la décision de Vidéotron et du contexte actuel dans lequel nous évoluons, une réévaluation de notre programmation est de mise et les téléspectateurs ne sont plus assez nombreux. »

- Karine Moses, première vice-présidente, contenu et nouvelles, Bell Média

Vrak cessera ses activités à minuit, le 1er octobre 2023. D'ici la fermeture de la chaîne, les téléspectateurs peuvent finaliser l'écoute des saisons actuelles des séries en ondes.

Pour connaitre les détails de la nouvelle grille, en vigueur jusqu'au 1er octobre, rendez-vous au : https://www.bellmedia.ca/fr/grille-interimaire-vrak/

