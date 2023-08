Près de 1 M$ pour encourager l'utilisation de l'énergie renouvelable dans le domaine du transport aérien





QUÉBEC, le 18 août 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, annoncent l'octroi de 931 450 $ à l'entreprise Trans-Sol Aviation Service inc. (TSAS).

Cette somme permettra l'achat de deux tracteurs de refoulement électriques et de deux chargeurs afin d'évaluer leur performance et leur rendement en climat nordique. Ces tracteurs pour refoulement serviront à déplacer les aéronefs et font partie d'un projet pilote pour encourager les industries à consolider l'efficacité du transport aérien grâce aux énergies renouvelables. À eux seuls, ces équipements ont un potentiel de réduction de 14 tonnes de GES par année et de 350 tonnes de GES sur 25 ans.

À terme, cette initiative pourrait être précurseur dans la réduction des émissions de GES au sein du transport aérien. Le projet est soutenu financièrement par le Programme en efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire (PETMAF).

« Cet investissement de près de 1 M$ démontre une fois de plus notre volonté d'assurer une mobilité durable par des systèmes de transport améliorés. La mise en service de ces tracteurs de refoulement pourrait être le balbutiement d'une plus grande réduction de GES dans le cas d'un déploiement de la technologie partout au Québec. C'est exactement ce genre d'initiative que notre gouvernement souhaite encourager. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Ce nouvel engagement de notre gouvernement nous permet d'appuyer les entreprises du domaine du transport aérien dans leurs efforts d'électrification afin qu'elles puissent réduire leur empreinte environnementale. Notre approche pour décarboner nos industries aériennes et aéroportuaires contribue également à une meilleure qualité de l'air et à la réduction du bruit aux abords de nos aéroports. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Notre gouvernement est fier d'investir une telle somme dans le projet pilote d'une entreprise dont le siège social est dans notre région. L'électrification de deux tracteurs de rétropoussage va contribuer à la lutte aux changements climatiques en réduisant l'impact environnemental du secteur du transport aérien. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Très heureux que notre gouvernement investisse dans des projets pilotes novateurs comme celui-ci. Nous devons aider nos entreprises locales à faire la transition énergétique, surtout dans le secteur des transports aériens. Je salue l'initiative de Trans-Sol-Aviation Service inc, bon succès! »

Sébastien Schneeberger, adjoint gouvernemental de la ministre des Transports et de la Mobilité durable et député de Drummond-Bois-Francs

« La responsabilité environnementale est une valeur bien ancrée dans nos actions. D'ailleurs, nos priorités d'entreprise passent par le soutien d'initiatives visant le développement durable. Nous remercions sincèrement le gouvernement du Québec pour son support inconditionnel, qui nous permettra de continuer nos investissements et projets d'électrification sur l'ensemble de notre flotte d'équipement. Cet appui nous aidera grandement à réaliser notre objectif de devenir carboneutre. »

Denis Jacob, président de Trans-Sol Aviation Service inc.

Le Programme en efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire (PETMAF) vise à réduire ou à éviter les émissions de GES générées par ces types de transport. Pour améliorer l'efficacité énergétique des services de transport, il est prévu d'utiliser du matériel et des équipements plus résilients et performants, mais aussi de recourir à des énergies émettant moins de GES, notamment en privilégiant l'électrification.

Trans-Sol Aviation Service inc. (TSAS) est une entreprise spécialisée dans les services aéroportuaires pour les exploitants d'aéronefs, les compagnies aériennes et les autorités aéroportuaires.

Le coût total du projet pilote est estimé à 1 435 000 $. Il est admissible à une contribution financière correspondant à 65 % des dépenses liées à ce projet, jusqu'à concurrence de 931 450 $.

La durée de vie d'un tracteur de refoulement électrique est de 25 ans.

Ce programme est financé dans le cadre de la mesure 1.1.2 du Plan pour une économie verte 2030 visant à accroître l'utilisation des énergies renouvelables et l'efficacité dans le transport des marchandises. Le PEV 2030 mise sur les forces du Québec, dont son énergie propre, afin d'accélérer la transition climatique avec le plus de bénéfices possible pour la population et les entreprises québécoises.

