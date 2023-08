Novagard obtient la certification UL 746E pour deux revêtements conformes





CLEVELAND, 18 août 2023 /PRNewswire/ -- Novagard, un innovateur appartenant à une femme et un fabricant de mastics, revêtements, lubrifiants et mousses à base de silicone, a annoncé avoir obtenu la certification UL 746E pour deux de ses revêtements conformes.

Un revêtement conforme est une couche de film polymère mince qui est appliquée sur les cartes de circuits imprimés (PCB) pour les protéger de l'humidité, de la poussière et d'autres contaminants. Les cartes de circuits imprimés sont utilisées dans un large éventail de secteurs, notamment l'électronique, l'électronique automobile et les véhicules électriques, l'aérospatiale, les énergies renouvelables, l'éclairage LED, les appareils médicaux et les équipements de télécommunication.

« Nous sommes extrêmement heureux de voir que nos produits 800-505FC Silicone pulvérisable à double durcissement UV alcoxy et 500-210 Revêtement conforme à usage général ont passé avec succès les tests rigoureux requis pour obtenir la certification UL 746E », a déclaré Robert Duan, Ph. D., vice-président de la R&D de Novagard. « Chez Novagard, nous nous sommes engagés à fournir des produits qui répondent aux normes les plus élevées exigées par nos clients. »

La certification UL 746E est obtenue après que le produit a passé une série de tests destinés à évaluer si un revêtement conforme peut résister à des surtensions électriques soudaines et maintenir son intégrité diélectrique. Ces tests sont effectués successivement et comprennent : des essais de tension transitoire, des essais de résistance diélectrique et des essais de rupture diélectrique. Un essai d'inflammabilité par combustion verticale est également réalisé dans le cadre de la certification UL 746E, et les deux revêtements sont notés V1.

Le produit 800-505FC Silicone pulvérisable à double durcissement UV alcoxy durcit en 3 à 5 secondes lorsqu'il est exposé à la lumière UV. Il a un durcissement à l'humidité alcoxy neutre secondaire pour les zones d'ombre qui commence immédiatement et développe une adhérence complète en quelques heures.

500-210 Revêtement conforme à usage général est un revêtement en silicone pulvérisable transparent doté d'un durcissement à l'humidité qui offre un traitement simple de « distribution et oubli » et une performance sans adhérence en seulement 10 minutes.

Avec la miniaturisation et l'électrification de tout, les silicones jouent un rôle vital dans le processus de fabrication d'aujourd'hui. Les silicones de Novagard à durcissement à l'humidité et à durcissement UV/double durcissement durcissent sans adhérence en une fraction du temps nécessaire aux revêtements conformes traditionnels. Après le durcissement UV initial, le durcissement secondaire élimine le revêtement n'ayant pas réagi dans les zones d'ombre.

Les silicones de qualité électronique Novagard offrent des performances supérieures dans les environnements difficiles et exigeants. Ils combinent une flexibilité accrue et une résistance aux températures élevées, offrant ainsi une plus grande polyvalence dans le processus de conception et d'assemblage. Les silicones Novagard scellent, collent, recouvrent, enrobent et enveloppent pour protéger les composants et les modules sensibles, améliorant et facilitant les innovations technologiques de leurs clients. Ces matériaux haute performance ne contiennent AUCUN ajout de solvants (pas d'isocyanates, de benzène, de toluène, d'éthylbenzène ou de xylène) et sont exempts de PFAS.

Novagard présentera ses revêtements conformes certifiés UL 746E au stand 1845 du Battery Show à Novi, dans le Michigan (12-14 septembre).

À propos de Novagard

Novagard, une entreprise certifiée appartenant à une femme dont le siège social est situé à Cleveland, dans l'Ohio, est le leader du marché de la technologie de silicone alcoxy UV/double durcissement pour les appareils électroniques et les assemblages de composants. L'un des premiers pionniers de cette technologie, Novagard s'appuie sur ses capacités de fabrication et de R&D pour constamment innover et élargir sa gamme de produits afin de répondre aux exigences des produits d'aujourd'hui et d'accélérer les exigences de fabrication. Pour plus d'informations, rendez-vous sur novagard.com.

CONTACT : Mike Kister, mkister@novagard.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2187262/Novagard_Solutions_Logo.jpg

18 août 2023 à 03:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :