OUKITEL RT7 Titan, la première tablette 5G robuste au monde avec une batterie révolutionnaire de 32 000 mAh sera lancée sur AliExpress le 21 août 2023

SHENZHEN, Chine, 18 août 2023 /PRNewswire/ -- La société pionnière d'appareils robustes, Oukitel, a récemment dévoilé sa dernière innovation en matière de tablettes robustes : l' OUKITEL RT7 Titan . Grâce à la plus grande batterie de 32 000 mAh au monde, associée au dernier processeur MediaTek Dimensity 720 avec des capacités de connectivité 5G avancées, la tablette robuste RT7 Titan est adaptée à l'exploration extérieure et à des conditions de travail spécifiques. Oukitel annonce que la première vente du RT7 Titan débutera du 21 au 27 août sur AliExpress.

Une batterie monstre avec une autonomie allant jusqu'à 180 jours en veille

Équipé de la première batterie de 32 000 mAh au monde, RT7 Titan offre jusqu'à 180 jours d'autonomie en veille et 34 heures en fonctionnement. Elle permet également la charge inverse, qui peut charger neuf fois votre iPhone14.

Une expérience multitâche fluide

Avec un processeur MediaTek Dimensity 720 intégré, une connectivité 5G, 12 Go de RAM et 256 Go de ROM, RT7 Titan vous permet de gérer facilement plusieurs tâches sans ralentir. Avec une caméra principale de 48 MP et une caméra de vision nocturne de 20 MP, RT7 Titan fournit des images et des vidéos haute définition à tout moment.

Une durabilité de qualité militaire

Un écran FHD+ de 10,1" avec une résolution 1 200 x 1 920 promet une expérience visuelle confortable. Certifiée selon les normes IP68, IP69K et MIL-STD-810H, elle peut résister aux chutes, aux chocs et aux températures extrêmes. Elle propose trois accessoires : une poignée en alliage de qualité supérieure, une dragonne et une bandoulière. Les utilisateurs peuvent facilement choisir l'accessoire qui convient en fonction de leurs besoins.

Disponibilité et prix

RT7 Titan sera disponible sur AliExpress du 21 au 27 août. Les personnes intéressées pourront l'obtenir à un prix exceptionnel de 289,99 dollars américains après avoir bénéficié d'un code de réduction de 10 dollars sur AliExpress. De plus, après avoir entré le code de magasin OUKITELRT7 d'une valeur de 10 dollars, le prix final sera de 279,99 dollars, uniquement applicables aux 200 premières unités. Ensuite, elle devrait être mise en vente sur Amazon à la mi-septembre.

À propos d'OUKITEL

OUKITEL est une marque d'entreprise de haute technologie de « Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co., LTD » basée à Shenzhen, en Chine. Cette société intègre la recherche et le développement, la conception, la production, les ventes et le service après-vente. Avec un réseau de partenaires de plus de 130 revendeurs dans 60 pays, les produits OUKITEL sont distribués en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud.

Pour plus d'informations, veuillez consulter Oukitel en ligne ou suivez OUKITEL sur Facebook , YouTube et Twitter .

Contact :

[email protected]

17 août 2023 à 23:32

