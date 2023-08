Le premier stand de jeu de 9GAG à la gamescom 2023 promet une rencontre mémorable avec « Hide The Pain Harold »





HONG KONG, 18 août 2023 /PRNewswire/ -- 9GAG, la plateforme mondiale d'humour et de divertissement sur Internet, est ravie d'annoncer sa toute première participation à la gamescom, le plus grand salon mondial du jeu vidéo. Du 23 au 27 août, les fans pourront profiter d'activités humoristiques et interactives au stand de jeux 9GAG.

Avec pour mission de répandre la joie et les rires, la présence de 9GAG à la gamescom inaugure un mélange unique de jeu vidéo et de culture Internet. La galerie de mèmes du stand, créée en collaboration avec la gamescom, affichera des mèmes passionnants inspirés de l'univers du jeu vidéo, en hommage au rôle de 9GAG dans le domaine du contenu généré par les utilisateurs.

Celui qui retiendra toute l'attention sera le personnage emblématique du mème « Hide The Pain Harold », l'ambassadeur de jeu qui honorera le stand de 9GAG de sa présence. La présence d'Harold promet un harmonieux mélange entre humour sur Internet et culture du jeu vidéo pour une expérience inoubliable. 9GAG compte plus de 120 ambassadeurs de jeu, y compris des influenceurs comme Sayafox, Shutter Authority et Zoe Baptiste, qui seront également présents au stand de 9GAG et à la fête 9GAG Gaming.

L'éminent sponsor de 9GAG, World Of Tanks Blitz, présentera un impressionnant char qui enflammera les esprits des gamers. Venez vivre l'innovation en personne avec la présentation du dernier produit de la gamme ROG, le ROG Ally, conçu pour améliorer l'expérience de jeu. La salle de jeux 9GAG mettra en avant des influenceurs de jeu célèbres en livestream, qui permettront au public mondial de profiter de l'énergie de la gamescom.

Rejoignez-nous à la gamescom 2023 du 23 au 27 août en Allemagne, venez rire, vous intéresser et jouer comme seul 9GAG peut vous le permettre.

Inscription aux événements 9GAG à la gamescom :

Journée d'inauguration pour les médias et les influenceurs :

Date et heure : 23 août, de 11h à 16h (HNEC)

Lieu : 9GAG, Stand E-030-F-031, Hall 10.1, Salon de Cologne

Lien d'inscription : https://bit.ly/9gagmediapreview

Fête 9GAG Ultimate Gaming Party :

Date et heure : 24 août, de 19h à 1h, HNEC

Lieu : Tivoli Club Hohe Str. 14 50667 Köln Germany

Lien d'inscription : https://bit.ly/9gaggamescomparty

Les meilleurs prix du tirage au sort comprennent des écouteurs EKSA et des écouteurs Kitty V2 Pro de Razer ; des éditions physiques de jeu comme Park Beyond de Bandai, Atomic Heart de Focus Entertainment ; un PC de bureau et un GPU Spider-Man de Zotac Gaming ; un GPU d'INNO3D, etc.

À propos de 9GAG :

9GAG est une plateforme mondiale d'humour de premier plan avec plus de 200 millions d'abonnés et une énorme base d'utilisateurs actifs mensuels. Grâce à une vaste communauté d'utilisateurs, 9GAG façonne la culture Internet à travers un contenu sélectionné qui répand le rire dans le monde entier. Pour plus d'informations, consultez www.9gag.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2188282/9GAG_Gameon_gamescom_Booth_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2188284/9GAG_Gameon_gamescom_Booth_2.jpg

17 août 2023 à 22:31

