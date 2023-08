ATTENTION - RECTIFICATION : Convera annonce la clôture définitive de Western Union Business Solutions, achevant ainsi sa transition mondiale





Convera, FinTech B2B non-bancaire leader dans le domaine des paiements internationaux, a annoncé aujourd'hui l'acquisition officielle des activités européennes de Western Union Business Solutions, marquant ainsi l'achèvement de la période de transition faisant suite à l'acquisition de l'entité B2B de Western Union en 2021 par les sociétés de capital-investissement Goldfinch Partners LLC et The Baupost Group, LLC.

Convera s'appuie sur des décennies d'expertise dans le secteur et sur des solutions de paiement technologiques pour offrir des solutions de paiement intelligentes à plus de 30 000 entreprises dans le monde, en les aidant à faire de chaque transaction une opportunité. Avec plus d'un demi-milliard de revenus annuels, Convera continue d'afficher des résultats records en 2023 qui sont en bonne voie pour dépasser les performances de l'année dernière. Suite à cette clôture, l'entreprise se concentrera, dans les années à venir, sur les investissements prévus pour transformer les paiements transfrontaliers.

Les clients de Convera sont aussi bien des propriétaires de petites sociétés que des trésoriers de grandes entreprises, des établissements d'enseignement, des institutions financières, des cabinets d'avocats et des ONG. Exploitant l'infrastructure cloud mondiale d'Amazon Web Services (AWS), Convera propose une large gamme de solutions et de services, allant des simples opérations de change de devises à des solutions de couverture du risque de change plus sophistiquées. Cette acquisition européenne facilitera la poursuite des opportunités de croissance dans ces domaines.

« Nous sommes ravis d'achever officiellement cette transition et d'intégrer toutes nos activités européennes au sein de Convera. Au cours des deux dernières années, Convera s'est considérablement transformée, s'appuyant sur le savoir-faire de Western Union Business Solutions tout en se positionnant sur la voie de la croissance à l'ère du numérique. Nous nous réjouissons de poursuivre cette mutation, grâce à l'innovation et à de nouveaux partenariats avec nos clients dans le monde entier » - Patrick Gauthier, PDG de Convera

Tout au long de cette transaction, le cabinet Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a été le conseiller juridique de Goldfinch Partners LLC et de The Baupost Group, LLC.

À propos de Convera

Convera est le leader mondial non-bancaire de la fourniture de produits et services de change et de solutions de paiement aux entreprises de toutes tailles ayant une activité à l'international. Grâce à son expertise en matière de gestion des devises et de transfert de fonds dans le monde entier, Convera offre un accès à plus de 140 devises et à un réseau financier couvrant plus de 200 pays et territoires. Nous fournissons des solutions de paiement technologiques à plus de 30 000 clients, qu'il s'agisse de propriétaires de petites sociétés ou de trésoriers de grandes entreprises dans divers secteurs d'activité. Convera se donne pour mission de faciliter les transferts d'argent pour que toute entreprise dans le monde puisse se développer en toute confiance.

Pour plus d'informations, visitez le site www.convera.com

À propos de Goldfinch Partners :

Goldfinch Partners, dont le siège social se trouve à Seattle et qui dispose de professionnels de l'investissement basés dans la région de San Francisco et à New York, est un sponsor financier qui a investi environ 1 milliard de dollars en fonds propres dans des entreprises de logiciels et de services technologiques sur le thème général de la transformation numérique dans tous les marchés verticaux. Les professionnels de l'investissement de Goldfinch Partners, qu'ils ont fondé en 2018, ont des décennies d'expérience en matière d'investissement et de fonctions opérationnelles de haut niveau au sein d'entreprises mondiales de premier plan. Les fondateurs Sean Collins (anciennement chez BCG) et Bill McNichols (anciennement chez Starbucks et Vulcan Capital) travaillent et investissent ensemble depuis 2015. Avec l'équipe d'investissement ils ont piloté plus de 100 milliards de dollars de transactions globales.

À propos de The Baupost Group, LLC :

Baupost Group est un gestionnaire d'investissement basé à Boston qui adopte une approche collaborative à long terme. Depuis 1982, la société gère et valorise le capital de manière réfléchie pour le compte de familles, de fondations et de fonds de dotation, ainsi que d'employés qui, collectivement, constituent sa principale clientèle. Aujourd'hui, Baupost gère environ 26 milliards de dollars.

Avec une mission vaste et flexible et une expérience approfondie dans toutes les catégories d'actifs et tous les environnements de marché, Baupost est bien placé pour évaluer et poursuivre des opportunités à long terme et très complexes, et pour structurer les transactions de manière adaptée afin de répondre aux exigences des vendeurs.

