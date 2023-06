Casio sortira bientôt une montre de plongée en métal résistante aux chocs et d'un jaune éclatant





Ce modèle commémore les anniversaires de la G-SHOCK et de la FROGMAN et est doté d'un bracelet métallique interchangeable

TOKYO, le 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie d'une montre spéciale disponible dans le monde entier en édition limitée à 700 pièces, commémorant le 40e anniversaire de la G-SHOCK et le 30e anniversaire de la FROGMAN. La MRG-BF1000E est une montre de plongée en métal résistante aux chocs, de couleur jaune vif.

Cette année marque le 40e anniversaire de la marque Casio G-SHOCK. La ligne FROGMAN de montres de plongée résistantes aux chocs, populaire pour sa forme asymétrique unique, fête également son 30e anniversaire cette année. Casio marque ces anniversaires avec de nouveaux modèles. Ce printemps et cet été, Casio a lancé la MRG-BF1000R, un modèle qui habille de titane la forme unique de la FROGMAN, dans le cadre de la ligne MR-G, la ligne phare de la marque G-SHOCK.

La MRG-BF1000E reprend les caractéristiques de la MRG-BF1000R en y ajoutant un jaune vif qui rappelle le tout premier design de couleur de la FROGMAN, pour une montre de plongée résistante aux chocs en métal, digne de ce double anniversaire spécial.

Outre le jaune vif utilisé pour le bracelet et les indices, la couronne, les boutons et les vis sont traités par ionisation à l'or et la partie du fond du boîtier est recouverte d'un dépôt à la vapeur d'or. Un bracelet métallique interchangeable est inclus dans l'emballage. Les processus minutieux de traitement de chaque maillon du bracelet par un processus de durcissement en couche profonde résistant à l'abrasion et par un revêtement en carbone de type diamant (DLC) avant l'assemblage confèrent au bracelet un aspect complexe de haute qualité. Présentée dans une boîte spéciale avec les badges G-SHOCK 40th et FROGMAN 30th, cette pièce d'horlogerie est plus qu'une simple montre ; les utilisateurs apprécieront d'exposer cette montre en édition limitée dans le cadre de leur collection de montres G-SHOCK favorites.

Comme sur le modèle de base, les aiguilles des heures et des minutes se chevauchent pour former une seule aiguille en mode plongée, ce qui permet de voir facilement le temps de plongée écoulé. Les trois moteurs à double bobine de la montre permettent aux utilisateurs de passer rapidement de l'affichage de l'heure actuelle à l'affichage du temps de plongée, ce qui en fait une montre de plongée vraiment pratique.

19 juin 2023 à 21:00

