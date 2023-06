HONOR s'associe à un artiste du contenu généré par l'intelligence artificielle pour partager l'ambiance du HONOR 90





Nouvelles oeuvres d'art inspirées de la conception du HONOR 90 avec des motifs argentés et vert émeraude

SHENZHEN, Chine, 19 juin 2023 /CNW/ -- La marque de technologie mondiale HONOR a dévoilé aujourd'hui une série d'images découlant d'une nouvelle collaboration intrigante avec Christian Venables, un artiste britannique spécialisé dans le contenu généré par l'intelligence artificielle. Inspiré par la philosophie en matière de conception du HONOR 90 , Christian Venables intègre les couleurs et les éléments de la partie arrière du HONOR 90 à sa conception grâce aux outils d'IA. Après avoir apporté des améliorations selon les propositions de l'artiste, HONOR et M. Venables ont présenté une série d'oeuvres d'art générées par l'IA créant des ondes positives.

Représentant des scènes estivales de bonheur, ces magnifiques oeuvres d'art ont été produites par le créateur britannique Christian Venables, inspirées de la conception des couleurs argent et vert émeraude du HONOR 90, qui sera bientôt lancé dans le monde entier. M. Venables a ensuite utilisé la puissance de l'IA pour créer des oeuvres d'art uniques qui traduisent parfaitement l'ambiance de cet appareil.

« Je suis ravi de partager ces oeuvres d'art avec le monde entier », a déclaré Christian Venables, artiste et directeur du CSV Studio. « J'ai eu un avant-goût du nouveau téléphone intelligent d'HONOR. Sa conception magnifique a fourni une riche mosaïque qui a été très utile pour travailler avec des outils d'IA favorisant la création pour produire les oeuvres d'art. »

Le prochain HONOR 90 deviendra le téléphone intelligent idéal pour la jeune génération, avec une conception et des fonctions de caméra qui en font le meilleur outil pour créer, saisir et partager votre ambiance. Les oeuvres d'art générées par l'IA d'HONOR et de Christian Venables inversent cette idée, en utilisant l'intelligence artificielle pour créer, saisir et partager l'image de l'appareil à venir, ce qui est exactement ce que le HONOR 90 veut exprimer : L'ambiance est une empreinte digitale personnelle, distincte et irremplaçable. Tout le monde a besoin d'un partenaire pour créer, partager ses idées et inspirer les autres, ce qui favorise la création d'une ambiance positive unique. Le HONOR 90 est plus qu'un simple appareil; il permet aux gens de saisir la véritable beauté qui les entoure, et d'exprimer leur authenticité, leur passion et leur expérience qui les définissent.

Dans la tendance du développement rapide de l'IA, cette année, les prix HONOR Talents Global Design Awards ( https://www.hihonor.com/global/honor-talents/global-design-awards ) encouragent les jeunes à créer de l'art au moyen de logiciels d'intelligence artificielle. Le concours, qui comprend jusqu'à 10 prix d'innovation dans le domaine du contenu généré par l'IA, est le premier concours de conception dans l'industrie des terminaux intelligents à présenter des oeuvres d'art alimentées par le contenu généré par l'IA. C'est un autre exemple d'HONOR qui donne aux jeunes les moyens de poursuivre leur quête d'excellence dans les domaines de la technologie, de l'art et de l'humanisme.

Consultez les oeuvres d'art alimentées par le contenu généré par l'IA à https://www.instagram.com/p/CtgWKINLg3P/ . De plus amples renseignements seront diffusés sur l'événement à venir, qui doit être lancé le 6 juillet.

À propos de HONOR

HONOR est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'appareils intelligents. L'entreprise vise à devenir une marque technologique mondiale emblématique et à créer un nouveau monde intelligent pour tous grâce à ses puissants produits et services. En mettant l'accent sur la recherche et le développement, elle s'engage à développer des technologies qui permettent aux gens du monde entier de se dépasser, en leur donnant la liberté d'accomplir et de faire plus. Proposant une gamme de téléphones intelligents, de tablettes, d'ordinateurs portables et de portables de haute qualité adaptés à tous les budgets, le portefeuille de produits innovants, haut de gamme et fiables de HONOR permet aux gens de devenir une meilleure version d'eux-mêmes.

19 juin 2023 à 20:46

