HONOR s'associe à un artiste spécialisé dans la génération de contenu par l'IA pour faire connaître le nouveau HONOR 90

SHENZHEN, Chine, 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- La marque mondiale de technologie HONOR a dévoilé aujourd'hui une série d'images issues d'une nouvelle collaboration avec l'artiste britannique Christian Venables, spécialisé dans la génération de contenu par l'IA. Inspiré par la philosophie de conception du HONOR 90 , Christian Venables a intégré les couleurs et les éléments de l'arrière du HONOR 90 dans sa conception artistique à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Après avoir procédé à des ajustements du point de vue de l'artiste, HONOR et Christian Venables ont produit une série d'oeuvres d'art attrayantes générées par l'intelligence artificielle.

Représentant des scènes d'été, ces oeuvres d'art stupéfiantes ont été produites par le créateur britannique Christian Venables, et s'inspirent des modèles Diamond Silver et Emerald Green du HONOR 90, qui sera bientôt commercialisé dans le monde entier. L'artiste a ensuite utilisé la puissance de l'intelligence artificielle pour créer des oeuvres d'art uniques qui reflètent parfaitement la personnalité de cet appareil.

« Je suis ravi de partager ces oeuvres d'art avec le monde entier, a déclaré Christian Venables, l'artiste et directeur de CSV Studio. J'ai eu un aperçu du nouveau smartphone de HONOR. Il a un design magnifique qui a fourni une riche trame de fond pour travailler avec des outils d'IA créatifs afin de produire les oeuvres d'art. »

Le prochain HONOR 90 se veut le smartphone parfait pour la jeune génération, avec un design et des caractéristiques photo qui en font le meilleur outil pour créer, capturer et partager vos passions. Les oeuvres d'art générées par l'IA de HONOR et Christian Venables renversent cette idée, en utilisant l'intelligence artificielle pour créer, capturer et partager les bonnes ondes de ce futur appareil, ce qui est exactement ce que le HONOR 90 veut exprimer : les ondes sont une empreinte personnelle, distincte et irremplaçable. Tout le monde a besoin d'un partenaire pour créer, partager et inspirer, ce qui permet de faire rayonner aisément des ondes positives uniques. Le HONOR 90 est plus qu'un simple appareil, il permet aux utilisateurs de capturer la véritable beauté qui les entoure, d'exprimer leur authenticité, leur passion et les expériences qui font d'eux ce qu'ils sont.

Dans le cadre du développement rapide de l'intelligence artificielle, le concours HONOR Talents Global Design Awards ( https://www.hihonor.com/global/honor-talents/global-design-awards ) encourage cette année les jeunes à créer des oeuvres d'art à l'aide de logiciels d'intelligence artificielle. Le concours comprend jusqu'à 10 prix de l'innovation de génération de contenu par l'intelligence artificielle et est le premier concours de design dans l'industrie des appareils intelligents à présenter des oeuvres d'art générées par l'IA. Il s'agit là d'un autre exemple de la volonté de HONOR d'encourager les jeunes à poursuivre leur quête d'excellence dans les domaines de la technologie, de l'art et de l'humanité.

Découvrez les oeuvres d'art générées par l'IA à l'adresse https://www.instagram.com/p/CtgWKINLg3P/ . Plus d'informations seront communiquées sur cet événement, dont le lancement est prévu pour le 6 juillet.

