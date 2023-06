Appui de 900 000 $ pour soutenir l'industrie des croisières et encourager son développement durable au Québec





QUÉBEC, le 19 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'allouer un soutien financier de 900 000 $ à l'Association des croisières du Saint-Laurent (ACSL).

La députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques) et adjointe gouvernementale au Tourisme, Mme Amélie Dionne, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, lors du 23e Symposium des croisières internationales Canada-Nouvelle-Angleterre, qui se déroule au port de Québec du 19 au 21 juin 2023.

De cette somme, 300 000 $ sont accordés à l'ACSL dans le cadre d'une entente de partenariat 2021-2024 avec le ministère du Tourisme, qui vise le développement de l'offre, l'accompagnement des escales de croisières internationales ainsi que l'acquisition et le partage d'expertise sectorielle et de connaissances stratégiques. La contribution gouvernementale de 600 000 $ est quant à elle versée à l'ACSL pour mettre en oeuvre une stratégie de développement durable de l'industrie des croisières au Québec.

« Partout dans le monde, le secteur des croisières connaît une belle reprise après avoir été grandement affecté par la crise sanitaire. C'est d'ailleurs une excellente nouvelle pour l'essor du tourisme, qui figure parmi les priorités de notre gouvernement. L'aide financière octroyée à l'Association des croisières du Saint-Laurent encouragera les initiatives de cette industrie et accélérera son virage durable. L'objectif : faire du Québec un leader en matière de tourisme responsable et durable. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Symposium des croisières internationales Canada-Nouvelle-Angleterre offre une vitrine exceptionnelle pour faire briller le fleuve Saint-Laurent comme destination de croisières et signifier l'intérêt que notre gouvernement porte à ce secteur, en reconnaissant l'importance de son apport économique. Nous sommes aussi heureux de voir que notre collaboration avec l'Association des croisières du Saint-Laurent, qui dure depuis près de vingt ans, continue de porter fruit. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques) et adjointe gouvernementale à la ministre du Tourisme

« Je tiens à remercier le ministère du Tourisme pour son soutien et son engagement auprès du secteur des croisières internationales, véritable levier économique pour les communautés locales et l'ensemble du Québec. Cet appui financier va permettre à l'Association des croisières du Saint-Laurent de poursuivre l'ambitieuse mise en oeuvre de sa stratégie de développement durable et de consolider la position de la destination québécoise comme leader en la matière. »

Yves Gilson, président du conseil d'administration de l'Association des croisières du Saint-Laurent et directeur du marketing et des croisières au Port de Montréal

En résumé, la stratégie de développement durable du secteur des croisières vise les objectifs suivants :





créer de la valeur partagée avec les communautés locales et les acteurs de l'industrie;







réduire au maximum l'impact des croisières sur les changements climatiques et protéger la biodiversité;







placer le passager au coeur d'une expérience humaine et responsable;







faire de ce domaine un acteur engagé, tout en encourageant le dialogue et en créant des alliances stratégiques.





Cette initiative s'inscrit dans le Cadre d'intervention touristique 2021-2025 et le Plan d'action pour un tourisme responsable et durable (PATRD) 2020-2025 du ministère du Tourisme.





Rappelons qu'un peu plus tôt aujourd'hui, l'ACSL a dévoilé que des croisières hivernales d'expédition de grand luxe seront lancées à l'hiver 2025 à bord de navires hybrides. Les escales incluront Québec, Saguenay, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre , Gaspé et les Îles-de-la-Madeleine.

