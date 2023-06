CCTV+ : La philosophie axée sur la population de Xi Jinping est influencée par son père





BEIJING, le 19 juin 2023 /CNW/ - Une lettre personnelle écrite par le président chinois Xi Jinping à son père Xi Zhongxun (1913-2002) en 2001 a révélé comment les paroles et les actes de son père étaient profondément ancrés dans la conception du président chinois à l'égard d'un mode de vie économe, du travail acharné et de la gouvernance de l'État, et en particulier sa philosophie axée sur les personnes.

La famille Xi a tenu une rare réunion familiale le 15 octobre 2001, à l'occasion du 88e anniversaire de naissance de Xi Zhongxun. Xi Jinping, qui était alors gouverneur de la province du Fujian, dans l'est de la Chine, n'a pas pu participer à la rencontre familiale en raison de ses engagements professionnels. Le fils a écrit une lettre d'excuses sincères à son père.

Dans la lettre, il parlait affectueusement de son amour éternel pour ses parents et des nombreuses qualités nobles que son père lui a transmises.

Xi Zhongxun faisait partie de la première génération de dirigeants centraux du Parti communiste chinois (PCC). Il a toujours été un homme du peuple.

En 1943, lorsqu'il est devenu chef du parti du comté de Suide, dans la province du Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine, Xi Zhongxun a immédiatement exigé que les autorités locales s'abstiennent de tout relâchement de la vigilance et servent fermement les 520 000 résidents.

En 1978, lorsque Xi Zhongxun est arrivé à Guangdong, dans le sud de la Chine, pour devenir le chef du parti provincial, il a travaillé jour et nuit et visité 23 comtés sous le soleil torride.

Le 1er octobre 1999, Xi Zhongxun, alors âgé de 86 ans, a participé à un grand défilé militaire et à un grand déploiement fastueux sur la place Tian'anmen Rostrum, marquant le 50e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Il a eu une conversation amicale avec les dirigeants du centre et a dit : « Nous ne devrions jamais oublier que le pays, c'est le peuple, et le peuple, c'est le pays. »

« Comme un boeuf volontaire, vous avez travaillé d'arrache-pied pour le peuple chinois. Vos actions m'ont inspiré à consacrer ma vie à servir le peuple et à redonner à ma formidable patrie et à mes concitoyens », a écrit Xi Jinping dans sa lettre.

Xi Zhongxun a servi le pays toute sa vie, et ses belles traditions familiales servent à la fois de miroir, de référence et de guide. Comme il l'a dit à ses enfants : « Je ne vous ai pas légué de richesse, mais plutôt une bonne réputation. »

