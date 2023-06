Services pour les jeunes de 12 à 25 ans - Le ministre Carmant annonce l'ouverture de l'Aire ouverte de Shawinigan





SHAWINIGAN, QC, le 19 juin 2023 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, et la députée de Laviolette?Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle de l'Aire ouverte de Shawinigan.

Situés au 530, avenue Broadway, les locaux de l'Aire ouverte de Shawinigan regroupent un réseau de services intégrés pour les jeunes de 12 à 25 ans. L'offre de services a été élaborée en collaboration avec les jeunes de la communauté, les familles et les partenaires afin de répondre aux besoins de la clientèle et pour tenir compte de sa réalité et de ses préoccupations.

Il est possible d'y obtenir notamment des services de santé globale. Sur place, les jeunes peuvent également être accompagnés pour recevoir du soutien sur un large éventail de préoccupations qui peuvent toucher toutes les sphères de leur vie. Elles peuvent être d'ordre relationnel, personnel ou familial.

Le succès d'Aire ouverte repose sur la mobilisation de plusieurs partenaires intersectoriels, dont la Ville de Shawinigan, ainsi qu'un grand nombre d'organismes qui ont manifesté leur intérêt à travailler en co-construction afin de développer un réseau de services intégrés adapté aux jeunes de Shawinigan et de ses environs. Il s'agit, entre autres :

de l'organisme Travail de rue à Shawinigan ;

; du Carrefour jeunesse de Shawinigan .

Citations :

«?Avec le programme Aire ouverte, notre gouvernement élargit encore davantage son offre en services sociaux. Partout où le programme est déployé, il fait ses preuves. En l'implantant à Shawinigan, nous poursuivons notre mission de rejoindre encore plus de jeunes. L'inauguration de ce local d'accueil adapté nous donne les moyens de mieux les écouter et de mieux répondre à leurs besoins. Ce sont des lieux qui ont été conçus pour eux, et avec eux. Je suis très heureux de savoir que les jeunes de Shawinigan pourront bénéficier à leur tour de ces services pour leur santé et leur bien-être. Je félicite toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet.?»

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

«?On le sait, beaucoup de jeunes doivent jongler avec la conciliation études, travail et vie personnelle. C'est pourquoi je suis très heureux d'accueillir le programme Aire ouverte dans notre région. Il s'agit d'une magnifique initiative, qui m'interpelle grandement et qui témoigne de la compréhension et de la sensibilité du gouvernement et de l'ensemble des partenaires à l'égard de la réalité des jeunes de la Mauricie. C'est un outil incroyable pour relever les défis que rencontrent les 12 à 25 ans. Je remercie l'ensemble des partenaires qui se sont mobilisés et qui joignent leurs efforts pour développer et offrir des services adaptés.?»

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

«?L'inauguration des nouveaux locaux de l'Aire ouverte de Shawinigan me remplit de joie. C'est non seulement un outil supplémentaire de services sociaux que nous nous donnons, mais c'est aussi un service essentiel qui fera une réelle différence pour plusieurs jeunes de notre communauté. Je remercie toutes les personnes qui ont travaillé d'arrache-pied au cours des derniers mois sur ce projet. Elles ont raison de croire en cette importante démarche pour notre jeunesse qui y trouvera une réponse adaptée à ses besoins.?»

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette?Saint-Maurice

Faits saillants :

Rappelons qu'une Aire ouverte est une des mesures qui font partie intégrante du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 (action 4.9).





Un budget de 40 millions $ est alloué pour déployer une Aire ouverte dans chacune des 25 régions du Québec.





Actuellement, 27 sites offrent des services, dont 20 ont officiellement ouvert un lieu de service.





À terme, tous les établissements (CISSS ou CIUSSS) auront au moins une Aire ouverte sur leur territoire.

Liens connexes :

Pour plus d'information sur le programme Aire ouverte, visiter les pages Aire ouverte : services pour les jeunes de 12 à 25 ans | Gouvernement du Québec (quebec.ca) et Aire ouverte CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

