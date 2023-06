WestJet inaugure son service entre Saskatoon et Minneapolis





Le nouvel itinéraire s'inscrit dans l'engagement de la compagnie aérienne à investir dans un réseau croissant de liaisons transfrontalières au départ de Saskatoon

SASKATOON, SK, le 19 juin 2023 /CNW/ - WestJet a souligné aujourd'hui le début de son nouveau service transfrontalier sans escale entre Saskatoon et Minneapolis, avec le départ du vol WS1900 à 7 h 10 (HNR).

Favorisant le développement du réseau aérien de Saskatoon, le nouvel itinéraire permet une liaison directe entre la Saskatchewan et le Midwest américain et au-delà. Grâce à l'intégration de Minneapolis au réseau de Saskatoon, WestJet a augmenté de 20 % la capacité transfrontalière entre la ville de Bridges et l'extérieur pendant l'été.

« Nous sommes ravis de célébrer aujourd'hui le départ de notre vol inaugural entre Saskatoon et Minneapolis, qui vient renforcer notre titre de principal transporteur aérien de la Saskatchewan et témoigne de notre engagement accru envers la province », a déclaré Jared Mikoch-Gerke, directeur, Relations gouvernementales et affaires réglementaires de WestJet. « Cette nouvelle liaison entre Saskatoon et Minneapolis améliorera davantage les options de voyage transfrontalier pour les collectivités que nous desservons et stimulera des occasions d'affaires et de tourisme essentielles des deux côtés de la frontière. »

« L'aéroport de Saskatoon est déterminé à offrir un service aérien qui relie le Nord de la Saskatchewan au reste du monde », a déclaré Stephen Maybury, président et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Saskatoon. « Alors que nous nous relevons de la pandémie, nous poursuivons notre étroite collaboration avec nos partenaires pour créer de nouveaux services et itinéraires qui génèrent des retombées économiques pour notre collectivité, en reliant les voyageurs d'affaires et les vacanciers à la Saskatchewan. Nous sommes ravis d'accueillir le nouveau service aérien offert trois fois par semaine de WestJet vers la plaque tournante de Minneapolis. »

Le départ du vol WS1900 est le premier de trois vols hebdomadaires entre Saskatoon et Minneapolis qui sont offerts cet été.

Liaison Date de début Fréquence Jours de service Départ Arrivée Saskatoon - Minneapolis 19 juin 2023 Trois fois par semaine Lundi/mercredi/vendredi 7 h 10 10 h 31 Minneapolis - Saskatoon 19 juin 2023 Trois fois par semaine Lundi/mercredi/vendredi 12 h 45 14 h 02

Une nouvelle liaison avec les États-Unis ouvre un réseau de possibilités grâce à un accès à la plaque tournante de Delta Air Lines

Grâce au partenariat de longue date avec Delta Air Lines, les passagers de WestJet qui transiteront par Minneapolis arriveront dans l'une des principales plaques tournantes de la compagnie aérienne américaine. Les invités auront accès à un vaste réseau de destinations américaines, dont Boston, Miami, New York, Washington D.C. et plus encore, à partir d'un seul billet avec enregistrement pour tous les vols qui est acheté dès le point de départ. Les invités peuvent également s'attendre à ce que leurs bagages soient enregistrés de bout en bout et à profiter d'un accès au salon, le cas échéant. De plus, les grands voyageurs des deux transporteurs aériens continueront de bénéficier d'avantages réciproques considérables chaque fois qu'ils voyageront avec l'un ou l'autre des transporteurs, y compris l'obtention et le rachat de points dans leur programme de fidélité préféré.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 110 destinations dans 24 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et twitter.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez la Salle de presse de WestJet à westjet.com/en-ca/news

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

19 juin 2023 à 15:07

Communiqué envoyé leet diffusé par :