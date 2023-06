AVIS AUX MÉDIAS - La secrétaire parlementaire Lalonde assistera à la projection d'un documentaire à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés





OTTAWA, ON, le 19 juin 2023 /CNW/ - Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, assistera à la projection du documentaire «?Memories In A Box: Across Borders?» (Souvenirs en boîte : à travers les frontières) de l'Afghanistan Human Rights and Democracy Organization (AHRDO - Organisation pour les droits de la personne et la démocratie en Afghanistan) à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Ce court documentaire constitue la chronique du parcours périlleux de cinq mois de l'AHRDO de l'Afghanistan à Edmonton après que Kaboul est tombée aux mains des talibans en août 2021.

Madame Lalonde sera accompagnée de :

Hadi Marifat , directeur général, Afghanistan Human Rights and Democracy Organization

, directeur général, Afghanistan Human Rights and Democracy Organization Eoin Murray , vice-président, service d'immigration et d'établissement, Catholic Social Services

, vice-président, service d'immigration et d'établissement, Catholic Social Services Scott Harris , sous-ministre délégué, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

, sous-ministre délégué, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Jennifer MacIntyre, sous-ministre adjointe pour l' Afghanistan , Immigration, Réfugiés et Citoyennneté Canada

Date : Le mardi 20 juin 2023 Heure : 18 h (HE) - Allocutions

18 h 30 (HE) - Début de la projection

19 h (HE) - Période de questions pour le public, entrevues avec les médias et plans de coupe



Lieu : Théâtre Kailash Mital, Université Carleton

Pavillon Southam (à côté du stationnement no 1)

1125, promenade du Colonel-By

Ottawa (Ontario) K1S 5B6

Notes à l'intention des médias

Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 17 h 45 (HE)

Le documentaire, «?Memories In A Box: Across Borders?», sera présenté en langue originale anglaise (sans sous-titres en français).

Les médias auront l'occasion de faire des entrevues et de prendre des plans de coupe après la projection.

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

19 juin 2023 à 14:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :