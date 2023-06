Québec investit plus de 62 M$ pour moderniser la formation policière





QUÉBEC, le 19 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce l'octroi de 62,2 M$ à l'École nationale de police du Québec (ENPQ) pour moderniser la formation policière. Réparti sur cinq ans, cet investissement permettra à l'ENPQ d'effectuer un virage technologique majeur, d'adapter son offre de formation, d'agrandir ses installations et d'embaucher le personnel nécessaire.

Plus concrètement, les sommes allouées contribueront à accélérer l'intégration de nouvelles technologies au sein des activités pédagogiques, comme la réalité virtuelle et les simulateurs de tir et de conduite.

Grâce à une multiplication des mises en situation d'intervention dans différents contextes, y compris les conditions météorologiques, les moments de la journée, les profils des citoyens, des environnements fermés ou ouverts, barricadés ou non, ou encore urbains ou ruraux, les aspirants policiers seront mieux préparés pour répondre à la diversité des enjeux sociaux.

Les formations seront offertes sous différentes formes, soit en présence dans les installations de l'ENPQ, en virtuel, en milieu de travail avec la force d'un réseau de formateurs ou à l'aide d'appels simulés. Sera aussi instauré un modèle renouvelé de requalification et de formation continue pour suivre l'évolution du contexte social.

Enfin, pour répondre à l'urgence d'augmenter le nombre de policiers déployés sur le terrain, l'appui financier permettra une croissance annuelle du nombre de diplômés du Programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie. L'embauche de plus de ressources humaines et l'acquisition de ressources matérielles sont aussi prévues pour accompagner l'ajout d'effectifs.

Citations :

« Soutenir la mission de l'ENPQ de manière durable est une priorité pour moi et pour notre gouvernement. Nous sommes convaincus que cette modernisation permettra d'offrir une formation avant-gardiste à nos ressources policières ainsi qu'aux aspirants policiers et policières et d'entrer dans une nouvelle ère d'enseignement, à la fine pointe de la technologie. Le Québec se dote ainsi d'une communauté de sécurité publique en phase avec les attentes de la population et apte à répondre avec efficience aux besoins de notre société en constante évolution. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« C'est avec enthousiasme et fierté que nous accueillons l'annonce de cet investissement par le gouvernement du Québec, gage de confiance envers notre institution. Nous livrerons les mandats reçus avec rigueur et innovation. »

Pierre St-Antoine, directeur général de l'École nationale de police du Québec

Faits saillants :

Ce financement s'inscrit dans les orientations du Rapport final - Modernité. Confiance. Efficience. du Comité consultatif sur la réalité policière en 2021.

du Comité consultatif sur la réalité policière en 2021. De nouvelles cohortes de 108 aspirants policiers et policières débuteront le 29 août 2023, ce qui portera à près de 1 000 le nombre d'aspirants policiers formés annuellement. Cela représente une augmentation de 50 %.

La construction d'un bâtiment de 30 000 pi2 est prévue sur le campus de l'ENPQ pour déployer les nouvelles technologies.

