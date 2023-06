Gala national du concours Chapeau, les filles! M(ME) CLODINE DÉSILETS REÇOIT LA BOURSE DE 2000 $ REMISE PAR LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS





MONTRÉAL, le 19 juin 2023 /CNW/ - À l'occasion du gala national du concours Chapeau, les filles!, qui a eu lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale du Québec, M. Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps, a remis une bourse de 2000 $ à Mme Clodine Désilets, étudiante en Gestion et technologies d'entreprise agricole au Cégep de Victoriaville. Le prix de la Fédération des cégeps est décerné à une étudiante de la formation technique issue d'un établissement d'enseignement collégial public.

Mme Désilets s'est démarquée notamment par sa démarche passionnée et engagée, son leadership naturel et son aisance à promouvoir la production laitière biologique. Elle se distingue également par sa façon de prendre sa place dans un domaine à prédominance masculine et par ses idées originales afin d'appuyer et d'intégrer les filles dans des secteurs du marché du travail traditionnellement masculins.

Partenaire du concours Chapeau, les filles! pour une 18e année, la Fédération des cégeps contribue à la promotion de la diversification des choix de carrière qui s'offrent à l'ensemble des filles et les encourage à opter pour des études collégiales menant à la pratique d'une profession à prédominance masculine. Ce concours, organisé par le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur, en collaboration avec de nombreux partenaires, représente également une belle occasion de valoriser les 134 programmes d'études techniques offerts dans l'un ou l'autre des 48 cégeps.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

