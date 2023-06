Avis aux médias - Le président de l'UMQ s'arrêtera à Laval dans le cadre de sa tournée du Québec 2023





MONTRÉAL, le 19 juin 2023 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse, s'arrêtera à Laval, le 20 juin prochain, dans le cadre de sa tournée du Québec 2023 ayant pour thème « Les municipalités, l'énergie du Québec! ».

Il rencontrera, à cette occasion, monsieur Stéphane Boyer, membre du comité exécutif de l'UMQ, président du Caucus des municipalités de la Métropole de l'Union et maire de Laval, ainsi que les élues et élus lavallois.

Cette tournée, qui s'arrêtera dans plus d'une trentaine de municipalités à travers le Québec d'ici la fin juin, permettra au président de l'Union d'échanger sur les grands enjeux sociaux, économiques et environnementaux auxquels fait face la société québécoise et qui mettent les municipalités de plus en plus sous pression. À l'affût des réalités des différents milieux, l'Union présentera également son offre grandissante de produits et services.

Le président de l'UMQ sera disponible pour accorder des entrevues aux médias locaux à cette occasion. Les demandes peuvent être acheminées auprès de monsieur Patrick Lemieux, conseiller aux communications et aux relations médias (cellulaire : 438 827-4560; courriel : [email protected]).

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) (umq.qc.ca) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. Suivez l'UMQ sur Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn.

