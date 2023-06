Le Canada investit 350 millions de dollars dans un réseau national d'innovation pour l'aviation durable





L'Initiative de technologie aéronautique durable viendra soutenir le virage vert du secteur de l'aérospatiale

PARIS, le 19 juin 2023 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui un investissement de 350 millions de dollars en appui à la nouvelle Initiative de technologie aéronautique durable du Canada (INTAD) visant à accélérer le virage vert du secteur de l'aérospatiale.

Cet investissement, via le Fonds stratégique pour l'innovation, permettra de mettre sur pied un réseau pancanadien, dirigé par l'industrie, afin de financer des projets collaboratifs de recherche-développement avec des entreprises d'un océan à l'autre, peu importe leur taille ou leur rôle au sein de la chaîne d'approvisionnement. Les projets porteront sur des domaines technologiques clés : propulsion hybride et modes de propulsion de substitution; architecture des aéronefs et intégration des systèmes; transition aux carburants de rechange; et infrastructure et activités de soutien des aéronefs.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à la principale recommandation des consultations menées à l'échelle nationale par l'Association des industries aérospatiales du Canada auprès de plus de 450 représentants de l'industrie et autres parties intéressées.

L'aérospatiale est l'un des secteurs canadiens les plus novateurs et axés sur l'exportation. Le secteur compte plus de 210 000 travailleurs et contribue près de 27 milliards de dollars annuellement à l'économie nationale.

Conformément au Plan d'action climatique de l'aviation du Canada et en partenariat avec le secteur de l'aérospatiale, le gouvernement fédéral est déterminé à prendre des mesures concrètes pour favoriser l'innovation, stimuler la compétitivité et permettre au Canada de se positionner comme chef de file mondial de l'aviation durable.

Citations

« Notre gouvernement veut faire du Canada un leader et un partenaire stratégique de choix en matière d'aviation durable. L'investissement de 350 millions de dollars annoncé aujourd'hui en appui à l'Initiative de technologie aéronautique durable permettra d'accélérer le virage vert du secteur canadien de l'aérospatiale, et ainsi de créer de bons emplois tout en renforçant les chaînes d'approvisionnement et de soutenir la transition vers une économie carboneutre. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de mettre en place, dans le cadre de l'Initiative de technologie aéronautique durable, ou INTAD, un écosystème pancanadien qui fera du pays un chef de file mondial de l'aviation durable. Nous avons pour mission de coordonner et d'accélérer la mise au point de technologies dans le domaine de l'aviation durable. Il peut s'agir de technologies qui s'intégreront à nos produits et services, ou encore de technologies destinées aux fabricants d'équipement d'origine, aux petites et moyennes entreprises de même qu'aux compagnies aériennes et aux aéroports. Ces technologies pourront être conçues de pair avec des secteurs voisins comme ceux des transports, de l'énergie et des technologies de l'information. L'INTAD sera le cadre tout désigné pour renforcer le secteur de l'aérospatiale, puisqu'elle soutiendra cette collaboration intersectorielle, la création de propriété intellectuelle et le développement de talents. Le prochain chapitre de l'aviation canadienne est lancé. »

- Le président intérimaire du conseil d'administration de l'Initiative de technologie aéronautique durable, Walter Di Bartolomeo

« Nous sommes ravis de voir l'industrie et le gouvernement s'unir autour d'une vision qui permettra au Canada de se démarquer en tant que leader mondial de l'innovation en aérospatiale. Ce nouvel écosystème agira comme catalyseur d'innovations essentielles dans le domaine, ce qui le propulsera vers l'aviation durable et assurera la position de leader du Canada. L'Initiative de technologie aéronautique durable a le potentiel de mener à bien les projets exposés dans le rapport Passerelle vers le leadership mondial, qui a été publié à la suite des consultations menées auprès de plus de 450 représentants de l'industrie. Cette annonce est la première étape vers l'établissement d'un écosystème complet en aérospatiale. »

- Le président et chef de la direction de l'Association des industries aérospatiales du Canada, Mike Mueller

Faits en bref

L'investissement de 350 millions de dollars dans l'Initiative de technologie aéronautique durable (INTAD) comprend une somme de 49 millions de dollars annoncée en 2019 pour l'innovation en aérospatiale, à laquelle s'ajoute un montant complémentaire qui permettra de stimuler l'innovation dans ce secteur et d'assurer la position de leader du Canada dans le domaine de l'aviation durable.

dans le domaine de l'aviation durable. En 2022, le secteur canadien de l'aérospatiale fournissait de l'emploi à plus de 210 000 travailleurs.

L'industrie canadienne de la fabrication aérospatiale a réalisé des exportations de produits d'une valeur de près de 18,7 milliards de dollars en 2022.

Le secteur de l'aviation est à l'origine de 2 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. D'ici 2050, les émissions produites par les aéronefs commerciaux pourraient tripler si l'on se base sur la croissance projetée du transport de personnes et de marchandises par voie aérienne.

À l'automne 2022, le ministre des Transports a annoncé la publication du Plan d'action climatique de l'aviation du Canada 2022-2030, qui présente une stratégie pour l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050. Au nombre des mesures exposées, on trouve le développement et l'adoption de nouvelles technologies aérospatiales vertes.

2022-2030, qui présente une stratégie pour l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050. Au nombre des mesures exposées, on trouve le développement et l'adoption de nouvelles technologies aérospatiales vertes. Le Fonds stratégique pour l'innovation appuie des projets de transformation et de collaboration de grande envergure qui aident le Canada à prospérer au sein de l'économie mondiale du savoir.

