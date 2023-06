SHEIN LANCE SA PREMIÈRE COLLABORATION EVOLUSHEIN PAR DESIGN AVEC LA SUPERVEDETTE DE LA POP BRÉSILIENNE ANITTA





evoluSHEIN x Anitta offre une gamme complète de styles conçus à partir de matériaux durables et selon une fabrication responsable

LOS ANGELES, 19 juin 2023 /CNW/ - SHEIN , un détaillant en ligne mondial de produits de mode, de beauté et d'art de vivre, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec la vedette mondiale de la pop Anitta pour le lancement d'evoluSHEIN x Anitta, la première collaboration de produits présentée dans le cadre de l'initiative evoluSHEIN by Design de SHEIN, qui a accéléré l'utilisation de matériaux plus durables et de pratiques de fabrication responsables à l'échelle de l'entreprise. SHEIN s'efforce de réduire l'impact environnemental de ses produits et a l'ambition de se procurer la majorité des produits de marque SHEIN conformément à sa norme evoluSHEIN by Design d'ici 2030, en récompensant les fournisseurs responsables et faisant de la sensibilisation auprès de ses adeptes de la mode à l'échelle mondiale.

« Je suis heureuse que SHEIN franchisse une étape importante en matière de durabilité et d'impact environnemental mondial, a déclaré Anitta. Nous voulons tous être bien vêtus, tout en respectant la planète et les gens. »

La nouvelle collection présente les trois principaux programmes de matériaux axés sur l'environnement que SHEIN a lancés au cours de la dernière année :

Les styles faits de polyester recyclé soutiennent la transition vers l'abandon du polyester vierge et contribuent à la stratégie de décarbonisation de SHEIN. Les styles de viscose sans danger pour les forêts font partie de l'engagement de SHEIN à se procurer des fibres de bois auprès de fournisseurs qui ne mettent pas en danger les forêts anciennes vitales pour la planète. Plusieurs styles à tirage limité sont fabriqués à partir de tissus récupérés auprès d'autres marques de mode, ce qui donne une nouvelle raison d'être aux tissus excédentaires de grande qualité plutôt que de les envoyer à la décharge ou à l'incinération.

Chaque pièce est fabriquée conformément à la norme evoluSHEIN by Design, qui exige que les vêtements soient constitués d'au moins 30 % de matériaux responsables et qu'ils soient fabriqués par des fournisseurs qui ont réalisé une vérification de conformité environnementale et sociale élevée au moyen d'audits par des tiers. Tous les articles de la collection sont expédiés dans des emballages faits de matières recyclées.

« evoluSHEIN by Design soutient un système plus circulaire qui réduit les déchets textiles et diminue la consommation de nouvelles matières premières, a déclaré Caitrin Watson, directrice, Développement durable chez SHEIN. Nous voulons continuer à réduire l'impact environnemental de nos produits tout en collaborant avec d'autres chefs de file de l'industrie pour faire progresser l'économie circulaire du textile. Le lancement de cette collection avec Anitta est une occasion de promouvoir des choix de mode alternatifs et éclairés d'une manière qui interpelle nos clients et les amène à accompagner SHEIN dans son évolution. »

SHEIN continue de faire évoluer son entreprise avec la vision de bâtir un avenir de la mode attrayant et accessible à tous, et evoluSHEIN by Design répond à bon nombre des priorités en matière d'influence positive de l'entreprise. Parmi ces priorités, mentionnons l'approvisionnement responsable des produits, l'optimisation de l'efficacité des ressources et les occasions de circularité, et l'amélioration de la vie dans les collectivités du monde entier. Ces ambitions, entre autres choses, sont décrites dans la feuille de route évolutive de SHEIN, soit l'approche holistique du SHEIN pour relever les défis sociaux et environnementaux les plus critiques auxquels est confrontée l'industrie de la mode aujourd'hui.

À PROPOS DE SHEIN

SHEIN est un marché en ligne mondial intégré qui propose des catégories élargies de magasinage de produits de mode et d'art de vivre, des vêtements de marque SHEIN aux produits offerts par un réseau mondial de vendeurs, le tout à des prix abordables. SHEIN, qui a son siège social à Singapour, demeure déterminé à rendre la beauté de la mode accessible à tous, en tirant parti de sa méthode de production sur demande à la pointe de l'industrie depuis 2012, pour une industrie plus intelligente et plus durable. Économisez. Vivez avec style!

À PROPOS D'ANITTA

Depuis sa percée au Brésil, il y a six ans, Anitta, une supervedette mondiale nommée aux Grammy, est devenue la principale artiste d'une nouvelle génération de musique latino-américaine. Plus grande vedette mondiale féminine de la pop originaire du Brésil, elle a accumulé plus de 64 millions d'abonnés sur Instagram et près de 17 millions d'abonnés sur YouTube, recueillant plus de 6 milliards de vues. Anitta a récemment été nommée pour la première fois aux Grammy dans la catégorie « Meilleur nouvel artiste » et a également été nommée parmi les 15 musiciens les plus influents au monde sur les médias sociaux par Billboard.

