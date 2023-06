CGTN : Fête des Pères : les mots du père de Xi Jinping à son fils





BEIJING, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la fête des Pères, célébrée le troisième dimanche de juin, nous exprimons notre reconnaissance envers nos pères ou nous nous remémorons de précieux souvenirs du temps passé ensemble.

Le président chinois Xi Jinping garde sur son étagère une photo de lui poussant son père, Xi Zhongxun, en fauteuil roulant, accompagné de sa femme et de sa fille.

Fils de paysans devenu dirigeant, Xi Zhongxun (1913 - 2002) s'est toujours considéré comme un membre de la communauté des ouvriers.

Une vie simple

Les Xi sont connus pour être stricts avec leurs enfants et mener une vie simple. Xi Zhongxun répétait régulièrement à ses enfants de mener une existence frugale et donnait l'exemple.

Comme sa fille Xi Qiaoqiao s'en souvient, Xi Zhongxun ramassait et mangeait les grains de riz errants et les miettes de pain sur la table lors des repas, et terminait son bol de soupe avec une tranche de pain.

Lorsque Xi Jinping était enfant, il portait les vêtements et les chaussures ayant appartenu à ses soeurs. Quand il a quitté le foyer pour aller travailler à Zhengding, dans la province du Hebei, au nord de la Chine, il a simplement emporté un matelas rapiécé avec lui. Puis, lorsqu'il était employé à Ningde, dans la province du Fujian, au sud-est de la Chine, il a demandé qu'on ne rénove ni son bureau ni son dortoir.

Il a également souligné l'importance de l'éducation et des vertus familiales à de nombreuses occasions. « Même si les temps ont changé, les valeurs familiales, l'éducation et la cohésion familiale doivent être mises en avant afin que les millions de familles deviennent des acteurs majeurs du développement national, du progrès ethnique et de l'harmonie sociale », a déclaré Xi Jinping.

Depuis qu'il est devenu secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), Xi Jinping n'a cessé de prôner des pratiques économes et de s'opposer à l'extravagance et au gaspillage.

La tradition familiale de Xi Zhongxun a été un miroir, un repère et un guide pour ses enfants.

« Les affaires de l'État passent avant tout »

Le 15 octobre 2001, une rare réunion de famille a eu lieu à l'occasion du 88e anniversaire de Xi Zhongxun.

Cependant, Xi Jinping, qui était alors gouverneur de la province du Fujian, n'avait pas pu y assister en raison de son emploi du temps chargé. Il a toutefois écrit une lettre émouvante à son père pour lui faire part de ses regrets.

« Vous travaillez silencieusement pour le peuple chinois, ce qui m'inspire à consacrer ma vie entière à servir le peuple », a écrit Xi Jinping dans la lettre.

Après avoir lu la lettre, Xi Zhongxun, qui comprenait l'absence de son fils, a confié à sa famille et à ses amis : « Le travail passe avant tout et les affaires de l'État sont prioritaires. Servir le peuple est la plus grande forme de piété. »

Une tradition familiale solide influence les modes de travail du Parti et du gouvernement.

Depuis le 18e Congrès national du PCC, Xi Jinping s'est rendu dans 14 régions contiguës qui étaient à l'époque en situation d'extrême pauvreté et a conduit plus de 50 inspections portant sur les mesures de lutte contre la pauvreté.

Qu'il s'agisse de « voir la vraie pauvreté » ou de « se débarrasser définitivement de la pauvreté », il a résolument porté sur ses épaules la responsabilité historique qui lui incombe.

« Quel que soit le poste que tu occupes, sers le peuple avec diligence, prends à coeur les intérêts du peuple, maintiens des liens étroits avec lui et montre-toi toujours accessible », a dit un jour Xi Zhongxun à son fils.

Ces paroles permettent à Xi Jinping de ne jamais oublier ce qui l'a poussé à devenir un serviteur du peuple.

19 juin 2023 à 13:08

