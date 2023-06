Québec « l'accent d'Amérique » reçoit les accents francophones du monde entier - Le Grand spectacle de la SuperFrancoFête de retour!





Roch Voisine, Coeur de pirate, Gims et Mentissa à l'animation

À l'Agora du Port de Québec - Mercredi 30 août

QUÉBEC, le 19 juin 2023 /CNW/ - Après une première édition couronnée de succès, le Grand spectacle de la SuperFrancoFête sera de retour le mercredi 30 août à l'Agora du Port de Québec. Pour sa 2e édition, cette fête de la musique et de la chanson francophone sera menée par un solide quatuor d'animateurs issus de générations et d'horizons différents : Roch Voisine (Nouveau-Brunwick), Coeur de pirate (Québec), Gims (Congo/France) et Mentissa (Belgique), l'une des artistes coup de coeur de la première édition. Plus d'une centaine d'artisans représentant une dizaine de pays de la francophonie se donnent rendez-vous dans la Capitale-Nationale pour cet événement emblématique qui rejoindra milliers de spectateurs amoureux de la langue française, sans compter des millions de téléspectateurs dans le monde.

Le Grand spectacle de la SuperFrancoFête de retour! Roch Voisine , Coeur de pirate, Gims et Mentissa à l'animation

Célébrer la francophonie à travers ses chansons

Plus que jamais cette année, le Grand spectacle de la SuperFrancoFête promet de faire voyager les spectateurs à travers la francophonie en 40 chansons avec des artistes provenant des quatre coins de la planète franco qui présenteront des numéros originaux, des rencontres musicales inédites en duos, en trios et en groupes.

« Quel bonheur de dévoiler cette programmation remplie de coups de coeur; certains artistes que les gens adorent et d'autres qu'ils seront enchantés de découvrir. Ils ont tous des styles variés, bien à eux, mais qui se complètent et s'amalgament à merveille, à l'image de la diversité francophone mondiale », souligne Isabelle Viviers, directrice artistique et productrice au contenu.

Pour célébrer en grand la musique francophone, notre quatuor d'animateurs sera entouré, notamment, de Diane Dufresne (Québec), Khaled (Algérie), Axelle Red (Belgique), Patrice Michaud (Québec), Emilie-Claire Barlow (Ontario), Ycare (Sénégal/Liban/France), Claudio Capéo (France), Sarahmée (Québec), Pierre de Maere (Belgique) - nommé Révélation masculine de l'année aux Victoires de la musique - , Marie-Josée Lord (Haïti/Québec), Radio Radio (Nouvelle-Écosse/Nouveau-Brunswick), Bilal Hassani (France) et Le Flofranco (Haïti/France/Canada). Une vingtaine de musiciens, musiciennes et choristes, ainsi que les danseurs de la troupe québécoise DM Nation, viendront compléter ce plateau rassembleur dont la direction artistique et la production de contenu ont été confiées à Isabelle Viviers, la mise en scène et la réalisation à Jean-François Blais. La direction musicale sera assurée par nul autre que Scott Price, qui signe tous les arrangements musicaux.

L'Agora du Port de Québec sera transformée dans une forme jamais exploitée auparavant, avec une scénographie imposante et des passerelles qui se rendront jusque dans foule. Les spectateurs pourront ainsi vivre une véritable expérience immersive, des immenses terres africaines jusqu'aux neiges du Québec, en passant par l'Acadie, la Louisiane et l'Europe, gardienne de la langue.

À nouveau, le temps d'une soirée, Québec vibrera au son des différents accents de la langue française du monde entier, avec comme toile de fond une imprenable vue sur le Vieux-Québec aux abords du majestueux fleuve Saint-Laurent dans le cadre d'une célébration de la beauté et de la richesse de notre langue à travers sa musique.

Billets gratuits : les inscriptions commencent demain!

En collaboration avec tous ses partenaires, l'organisation de la SuperFrancoFête est heureuse de proposer encore cette année un événement populaire et accessible. Les gens pourront s'inscrire dès demain, mardi 20 juin à 10 h (maximum de 4 billets par demande) au superfrancofete.com pour courir la chance d'obtenir gratuitement leurs billets. Un premier tirage au sort sera effectué le vendredi 7 juillet. Le spectacle sera présenté en admission générale avec des sièges au parterre.

Une entente de diffusion avec France Télévisions

L'organisation de la SuperFrancoFête est fière d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec France Télévisions afin de télédiffuser à heure de grande écoute le Grand Spectacle de la SuperFrancoFête. Ce sont des millions de téléspectateurs supplémentaires que Québec pourra rejoindre par cette association d'envergure.

« À titre de réalisateur, c'est une immense fierté de voir le Grand spectacle de la SuperFrancoFête être diffusé partout sur la planète, à travers de grands réseaux comme France Télévisions. C'était un rêve pour moi d'aller explorer ces marchés-là. Ces gens nous font confiance et ça nous pousse à nous dépasser, encore cette année », indique Jean-François Blais, metteur en scène et réalisateur.

La SuperFrancoFête, un projet porteur pour la francophonie et la Capitale-Nationale

L'engouement monstre qu'a connu la SuperFrancoFête l'an dernier, avec plus de 50 000 demandes de billets formulées et des millions de foyers rejoint à travers le monde, a su démontrer que la francophonie est, sans conteste, un point de rencontre avec une musique et des chansons qui rassemblent nos communautés. Afin de soutenir cette vision d'une francophonie unie et active, passionnée de sa langue, l'organisation souhaite faire de cet événement un véritable produit d'appel, porteur d'importantes retombées économiques, touristiques, artistiques et médiatiques pour la ville de Québec.

« Notre objectif est de voir l'événement grandir d'année en année et d'accroître le rayonnement de la culture d'ici, en déployant une stratégie de découvrabilité de la chanson francophone qui allie à la fois des spectacles en présentiel et la diffusion numérique », explique Sylvain Parent-Bédard, producteur

Merci à nos partenaires

Dotée d'un budget de plus de 3 millions de dollars, la SuperFrancoFête se promet de devenir un rendez-vous emblématique qui permettra de vivre des moments de divertissements musicaux inoubliables. Un événement de cet envergure ne serait pas possible sans le soutien de nos précieux collaborateurs et partenaires. SISMYK tient à remercier chaleureusement Québecor, Air Canada, Fairmont Le Château Frontenac, Hilton, Hôtel Château Laurier Québec, Rec4Box, Solotech, Le Centre de la francophonie des Amériques, le Gouvernement du Québec, la Ville de Québec, Destination Québec Cité, TVA, TV5 Québec-Canada, TV5 Monde, France Télévisions et Rythme FM.

Passionnés de musique et amoureux de la langue française, c'est un rendez-vous à ne pas manquer!

superfrancofete.com

Suivez la SuperFrancoFête sur Facebook et Instagram

À propos de SISMYK

SISMYK, la division musicale de ComediHa!, est une maison de production spécialisée dans la création, la production, la promotion et la diffusion multiplateformes de contenus de différentes envergures : festivals, spectacles innovateurs et uniques de différents genres musicaux, tournées, captations, productions télévisuelles, séries télé, documentaires, variétés et bien d'autres. Depuis 2008, SISMYK a réalisé de nombreux événements majeurs nationaux et internationaux de grande ampleur tels que Madonna, The M.D.N.A Tour à Québec et Diana Krall au Grand Théâtre de Québec, mais aussi Paris-Québec sous les étoiles en passant par les Grands spectacles de la Fête nationale dans la Capitale (2016 à 2021), Patrick Bruel avec l'OSQ, sans oublier Céline... une seule fois sur les Plaines d'Abraham. En 2022, SISMYK a relancé la SuperFrancoFête, une grande fête musicale réunissant sur scène près d'une centaine d'artisans de la francophonie et télédiffusée dans le monde entier.

SISMYK a pour mission le rayonnement de la culture québécoise et des magnifiques régions du Québec. Près de 100 employés temps plein et contractuels composent l'équipe qui compte plus d'une vingtaine d'années d'expertise et qui bénéficie d'une réputation enviable dans le milieu culturel, tant auprès des intervenants locaux qu'internationaux.

SOURCE SISMYK

19 juin 2023 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :