Rêver l'impossible : Invitation aux médias





MONTRÉAL, le 19 juin 2023 /CNW/ - Depuis ce matin, 400 jeunes sont réunis à la TOHU pour participer à Rêver l'impossible, initiative lancée par Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Jusqu'à demain, ils participeront à un mélange de conférences participatives, d'ateliers, de remue-méninges et d'activités de cocréation. Les thématiques abordées ont été choisies par les jeunes sur des enjeux qui les touchent : l'environnement, l'emploi, l'éducation, l'économie et les finances. L'objectif est de propulser leur voix et leurs idées afin de les aider à donner vie à leurs projets et contribuer à résoudre des problèmes qui les concernent.

Les représentants des médias sont invités dès 15 h pour assister au point culminant de l'événement qui est un grand partage durant lequel les jeunes présenteront leurs idées et solutions devant un public d'alliés et d'acteurs d'influence. L'allocution de clôture de Guy Cormier débutera à 16 h et il se rendra disponible pour répondre aux questions des médias par la suite.

Coordonnées de l'événement, inscription obligatoire : [email protected]

DATE : Mardi 20 juin 2023

HEURE : 15 h, session de grand partage

16 h, allocution de clôture de Guy Cormier

LIEU : La TOHU, 2345 Rue Jarry E, Montréal, QC H1Z 4P3

19 juin 2023 à 13:00

