DTE obtient un financement de 10 millions USD soutenu par le chef de file Novelis et le Fonds du CEI





DTE (www.dte.ai), un innovateur de premier plan dans l'aide à la décision pour l'industrie de la production et de la fabrication de métaux, est heureux d'annoncer la clôture d'une série A2 de 10 millions USD afin d'accélérer l'innovation de DTE et d'étendre sa portée. Cette levée de fonds englobe un groupe d'investisseurs de premier plan, avec la participation du leader du secteur de l'aluminium Novelis, de la société de capital-risque Metaplanet et du Fonds du Conseil européen de l'innovation (CEI), ainsi que des investisseurs existants Chrysalix Venture Capital et Brunnur Ventures.

La technologie pionnière d'analyse élémentaire en ligne de DTE complète et remplace les méthodes actuelles lentes, coûteuses et manuelles pour le contrôle des processus et de la qualité. Notre technologie propriétaire LP-LIBStm est capable de fournir une analyse élémentaire de référence directement à partir de métaux liquides à haute température en moins de 60 secondes après l'échantillonnage. Cette capacité révolutionnaire offre un contrôle accru des processus et un soutien décisionnel, permettant aux fabricants et aux producteurs de métaux d'avoir des informations d'une qualité inégalée. De la gestion de l'usine à l'administration de l'entreprise, notre mission est de libérer le potentiel de nos clients pour fournir des produits plus écologiques, plus sûrs et plus efficaces.

« Nous sommes ravis d'obtenir ce cycle de financement substantiel, qui constitue un jalon majeur pour DTE et valide le potentiel transformationnel de notre technologie », déclare Karl Matthiasson, PDG et fondateur de DTE. « Nous sommes honorés d'accueillir Novelis, Metaplanet et le Fonds du CEI en tant que nouveaux investisseurs pour transformer les industries de la production et de la fabrication des métaux. Le capital supplémentaire obtenu dans ce cycle de financement soutient l'expansion de notre portefeuille de ventes et accélérera nos capacités de développement technologique et de produits, alors que nous continuons à repousser les limites de l'intelligence décisionnelle et de l'analyse prédictive. »

« En tant qu'investisseur stratégique, Novelis reconnaît le potentiel de la technologie LP-LIBStm de DTE et les opportunités de son déploiement au sein de la chaîne de valeur de la production, de la fabrication et du recyclage des métaux », déclare Derek Prichett, vice-président principal, développement corporatif, Novelis. « La solution de DTE, avec ses capacités d'analyse élémentaire quasi instantanée, offre un axe prometteur pour optimiser les processus de production et améliorer la qualité des produits. En plus d'utiliser la technologie pour soutenir les propres objectifs de Novelis en matière de réduction du carbone, qui comprennent une réduction de 30 % d'ici 2026 et la carboneutralité nette d'ici 2050 ou avant, nous sommes également ravis d'aider DTE dans sa mission plus large d'aider notre industrie à se transformer vers une production toujours plus propre et plus durable. »

« Nous sommes impressionnés par la technologie unique de DTE et par le potentiel de sa plateforme d'aide décisionnelle pour optimiser la production dans l'industrie des métaux », déclare Marcin Nowak de la BEI, qui supervise l'investissement au nom du Fonds du CEI. « Le Fonds du CEI est fier de soutenir DTE afin de créer des opportunités de valeur ainsi que de rationaliser et d'optimiser l'efficacité des activités de l'une des industries les plus énergivores et émettrices d'Europe. »

Pour de plus amples renseignements sur DTE et sa technologie révolutionnaire LP-LIBStm, rendez-vous sur www.dte.ai.

À propos de DTE

DTE est un innovateur de premier plan au service des industries mondiales de production et de fabrication de métaux avec une puissante intelligence de contrôle des processus en temps réel et prédictive afin de maximiser la valeur, la durabilité, la sécurité et l'efficience pour toutes les parties prenantes.

L'échantillonnage de composition est essentiel pour le contrôle du processus dans la production, le traitement et la coulée des métaux, mais il était jusqu'à présent manuel et avant tout empirique, nécessitant la fonte d'échantillons solides et leur coulée. La plateforme exclusive LP-LIBStm de DTE optimise l'aide à la décision en remplaçant les méthodes lentes, coûteuses et manuelles pour le contrôle des processus et de la qualité par notre solution pionnière d'analyse élémentaire sans contact qui fournit une analyse élémentaire de référence directement à partir de métaux liquides à haute température en moins de 60 secondes.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.dte.ai.

À propos de Novelis

Novelis Inc. est motivée par son objectif de façonner ensemble un monde durable. Nous sommes un chef de file mondial dans la production de produits et de solutions en aluminium et le plus grand recycleur d'aluminium au monde. Notre ambition est d'être le premier fournisseur de solutions d'aluminium durables et à faibles émissions de carbone et de concrétiser une économie entièrement circulaire en s'associant à nos fournisseurs et à nos clients dans les industries de l'aérospatiale, de l'automobile, des canettes et spécialisées en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. Novelis a réalisé des ventes nettes de 18,5 milliards USD durant l'exercice 2023. Novelis est une filiale de Hindalco Industries Limited, un leader de l'industrie de l'aluminium et du cuivre, et la société phare des métaux du groupe Aditya Birla, un conglomérat multinational basé à Bombay.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : www.novelis.com

À propos de Metaplanet

Metaplanet est une société d'investissement en phase précoce qui parie à long terme sur des disrupteurs et tire parti de connaissances sectorielles spécifiques. Nous soutenons des fondateurs qui travaillent sur des technologies profondément disruptives. Basée à Tallinn, en Estonie, la société compte plus de 150 entreprises dans son portefeuille dans des secteurs tels que l'intelligence artificielle, la biotech, la crypto, la santé et le transport.

Plus d'informations sur www.metaplanet.com

À propos du Conseil européen de l'innovation (CEI)

Le CEI est le programme d'innovation phare de l'Europe visant à identifier, développer et mettre à l'échelle des technologies révolutionnaires et des innovations qui changent la donne. Le Conseil européen de l'innovation (CEI) a été créé dans le cadre du programme Horizon Europe de l'UE. Il dispose d'un budget de 10,1 milliards EUR pour soutenir les innovations disruptives tout au long du cycle de vie, de la recherche en phase précoce jusqu'à la preuve de concept et au transfert de technologie, en passant par le financement et le développement des startups et des PME.

La stratégie et la mise en oeuvre du CEI sont pilotées par le conseil d'administration du CEI, qui compte des membres indépendants évoluant dans le secteur de l'innovation (entrepreneurs, chercheurs, investisseurs, entreprises et autres acteurs de l'écosystème). Le CEI adopte une approche proactive pour gérer les financements sous la direction des gestionnaires de programme du CEI qui développent des visions en matière d'avancées technologies et orientent des portefeuilles de projets pour atteindre ces objectifs. Caractéristique unique, le CEI fournit des financements à des entreprises individuelles au moyen de subventions et d'investissements, qui prennent actuellement la forme d'investissements directs en fonds propres ou quasi-fonds propres et sont gérés par le Fonds du CEI.

Pour plus d'informations, veuillez visiter eic.ec.europa.eu.

À propos de Chrysalix Venture Capital

Chrysalix est une société de capital-risque axée sur la technologie qui construit, encadre et met en relation des entreprises à forte croissance. Fondée à Vancouver (Canada) en 2001 et disposant de bureaux à Delft (Pays-Bas), Chrysalix a bâti sa réputation sur une innovation disruptive au service des plus grandes industries du monde en se concentrant sur le carrefour entre la technologie et les sciences physiques. Les investissements de l'entreprise comprennent des technologies pionnières comme l'exploitation minière intelligente, les puces de conversion énergétique, les capteurs pour l'automatisation et le contrôle des process, l'infrastructure de recharge rapide des véhicules électriques, l'intelligence des batteries, le captage du C02, la gestion des eaux usées et l'énergie de fusion. Chrysalix dispose de l'une des équipes d'investissement les plus solides du secteur, avec une grande expertise en matière d'énergie, de technologie industrielle et d'entrepreneuriat, et reçoit le soutien de plus de 20 investisseurs industriels et financiers internationaux de premier plan. Axé sur l'innovation industrielle, le Chrysalix RoboValley Fund est le second fonds géré par l'entreprise.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.chrysalix.com

À propos de Brunnur Ventures

Basée en Islande, Brunnur Ventures est une société de capital-risque axée sur les investissements de démarrage et de phase précoce, mettant l'accent sur l'innovation et la croissance, combinées à des modèles d'affaires évolutifs et à des talents entrepreneuriaux d'exception. Brunnur Ventures gère actuellement deux fonds, Brunnur I et Brunnur II, dont l'exploitation et l'administration sont assurées par Landsbref, une société de gestion de fonds agréée par l'autorité islandaise de surveillance financière.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.brunnurventures.com

