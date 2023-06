/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Point de presse - Investissements dans l'industrie aérospatiale/

DTE (www.dte.ai), un innovateur de premier plan dans l'aide à la décision pour l'industrie de la production et de la fabrication de métaux, est heureux d'annoncer la clôture d'une série A2 de 10 millions USD afin d'accélérer l'innovation de DTE et...

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, invite les représentants des médias à une...