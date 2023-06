CCTV+ : Xi toujours près des gens





BEIJING, 19 juin 2023 /CNW/ - En tant que serviteur du public, le président chinois Xi Jinping a toujours travaillé pour le bien-être des gens en restant près d'eux.

Au cours de sa carrière politique, Xi Jinping est passé de chef de parti local à chef du Parti communiste de Chine (PCC), de citoyen ordinaire à président du pays et d'officier militaire subalterne à président de la Commission militaire centrale, tout en restant déterminé à améliorer la vie des citoyens chinois.

Dans les années 1980, alors que bon nombre de ses contemporains se lançaient en affaires ou partaient étudier à l'étranger, Xi Jinping a abandonné son travail confortable à Beijing et a choisi de travailler comme chef adjoint du Parti d'un petit comté dans la province du Hebei, dans le nord de la Chine. Plus tard, il est devenu chef du Parti de la préfecture de Ningde, l'une des régions les plus pauvres de la province du Fujian, dans l'est de la Chine.

Depuis le 18e Congrès national du PCC en 2012, il a effectué plus de 100 tournées d'inspection à différents endroits en Chine.

Il a pour tradition de rendre visite aux gens ordinaires, en particulier aux groupes les moins privilégiés du pays, dans presque chacune de ses tournées d'inspection au pays.

Il a ainsi pu constater ce que mangeaient les Chinois ordinaires et s'ils avaient accès à de l'eau potable et à du chauffage suffisant en hiver, et il a découvert leurs préoccupations au sujet de la salubrité des aliments et de la protection de l'environnement.

En décembre 2012, Xi Jinping a bravé le froid pour aller à Fuping, un comté pauvre situé loin dans les montagnes de Taihang, dans la province du Hebei, au nord de la Chine. Il a visité les maisons des agriculteurs pour avoir un aperçu de la vie des gens là-bas.

En novembre 2013, au cours d'une tournée d'inspection dans la province centrale de Hunan, il a visité Shibadong, un village ethnique Miao.

Comme il se soucie des gens, Xi Jinping se sent très heureux quand il sait que leur niveau de vie s'améliore constamment.

Au cours d'une tournée d'inspection de la région autonome Hui du Ningxia, dans le nord-ouest de la Chine, en juillet 2016, il a visité le village où a vécu Hai Guobao du groupe ethnique Hui.

Il est même allé à la frontière nord de la Chine. En janvier 2014, Xi Jinping a rendu visite à des soldats postés le long de la frontière sino-mongolienne juste avant le Nouvel An lunaire chinois traditionnel.

En route vers la frontière, le président est descendu de sa voiture pour bavarder avec des soldats en mission de patrouille. Il leur a exprimé sa reconnaissance pour avoir lutté dans les conditions météorologiques difficiles pour protéger le pays.

