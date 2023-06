CCTV+ : Xi toujours proche du peuple





PÉKIN, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- Proche du peuple, le président chinois Xi Jinping en tant que serviteur a toujours oeuvré pour les intérêts de la population.

Au cours de sa carrière politique, Xi est passé du statut de chef local du parti à celui de dirigeant du Parti Communiste Chinois (PCC), du statut de citoyen ordinaire à celui de président du pays, d'officier militaire moyen au président de la Commission militaire centrale, le tout en restant attaché à l'amélioration des conditions de vie des citoyens chinois.

Dans les années 1980, alors que nombre de ses contemporains se lançaient dans les affaires ou partaient faire des études à l'étranger, Xi a abandonné son confortable emploi de bureau à Pékin et a choisi de travailler comme chef adjoint du parti dans un petit comté de la province de Hebei, au nord de la Chine. Il devient ensuite chef du parti dans la préfecture de Ningde, à l'époque l'une des régions les plus pauvres de la province du Fujian, dans l'est de la Chine.

Depuis le 18e congrès national du PCC en 2012, Xi a effectué plus de 100 tournées d'inspection à travers la Chine.

Il a pris l'habitude de rendre visite aux gens ordinaires, en particulier aux groupes les moins privilégiés du pays, dans pratiquement chacune de ses tournées d'inspection nationales.

Il a ainsi pu constater par lui-même ce que les Chinois ordinaires mangeaient, si ces derniers avaient accès à de l'eau propre et à un chauffage adéquat en hiver, et a pu s'informer sur leurs préoccupations en matière de sécurité alimentaire et de protection de l'environnement.

En décembre 2012, Xi a bravé un temps glacial pour se rendre à Fuping, un comté alors appauvri situé au coeur des monts Taihang, dans la province du Hebei, au nord de la Chine. Il s'est rendu chez des agriculteurs pour se rendre compte par lui-même de leur quotidien.

En novembre 2013, lors d'une tournée d'inspection dans la province centrale du Hunan, Xi a visité Shibadong, un village de l'ethnie Miao.

Ayant toujours le peuple à l'esprit, Xi éprouve une grande joie à chaque fois qu'il sait que leur niveau de vie ne cesse de s'améliorer.

Lors d'une tournée d'inspection dans la région autonome de Ningxia Hui, dans le nord-ouest de la Chine, en juillet 2016, Xi s'est rendu chez un villageois de l'ethnie Hui, Hai Guobao.

Ses pas ont même atteint la frontière septentrionale de la Chine. En janvier 2014, Xi a rendu visite à des soldats stationnés le long de la frontière sino-mongole avant l'approche du Nouvel An lunaire traditionnel chinois.

Sur le chemin de la frontière, le président est descendu de sa voiture pour discuter avec une équipe de soldats en mission de patrouille, leur exprimant sa gratitude pour s'être battus dans les conditions météorologiques difficiles pour protéger le pays.

