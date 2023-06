Le gouvernement du Canada dévoile le concept de design sélectionné pour le Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan





OTTAWA, ON, le 19 juin 2023 /CNW/ - En 2001, le Canada s'est engagé à soutenir la lutte internationale contre le terrorisme et a déployé des forces militaires en Afghanistan. La participation pangouvernementale du Canada en Afghanistan a duré plus d'une décennie. Cet engagement est devenu la mission militaire la plus importante et la plus complexe depuis la guerre de Corée pour notre pays, en plus d'être la plus meurtrière. Plus de 40 000 Canadiennes et Canadiens en uniforme ainsi que des centaines de civils et de représentants du gouvernement ont servi dans la région. Nous nous souvenons de leurs contributions et de leurs sacrifices et nous préserverons leur héritage pour les générations futures.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, ont annoncé le concept de design sélectionné pour le Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan. Le monument sera construit en face du Musée canadien de la guerre à Ottawa. Il reconnaîtra l'engagement et le sacrifice des Canadiennes et Canadiens qui ont servi en Afghanistan et le soutien que leur ont apporté les Canadiennes et Canadiens au pays.

Le gouvernement du Canada a sélectionné le concept de design et l'approche conceptuelle de l'équipe Stimson. Cette décision tient compte des commentaires des vétérans, de leur famille et d'autres personnes qui ont servi dans la mission. Le gouvernement est reconnaissant du travail des équipes de conception, du jury d'experts et de toutes les personnes qui ont participé à la consultation sur cet important projet.

Le concept de design de l'équipe Stimson s'inspire des éléments de guérison de la roue médicinale et prend la forme d'un espace circulaire et sacré de sécurité, une « base » de réflexion, de mémoire et de recueillement. Le concept de design est composé de quatre portails, dont une partie intérieure est le sanctuaire où l'on se souvient des soldats tombés au combat. Sur les murs de trois des quadrants sont inscrits l'année, les noms des personnes décédées et des feuilles d'érable, sur plusieurs rangées. Le quatrième mur du quadrant sud-est, qui fait face à la direction de l'Afghanistan, est dédié aux alliés afghans tombés au combat. Au centre, quatre gilets pare-balles en bronze, drapés sur des croix, rappellent la protection de manière utilitaire, mais émouvante.

Ce monument offre à l'ensemble des Canadiennes et Canadiens une occasion unique d'honorer et de réfléchir, de rechercher l'équilibre et la guérison.

Citations

« Le Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan rendra à jamais hommage aux courageux Canadiens et Canadiennes qui ont servi en Afghanistan. La population canadienne se souviendra toujours des militaires qui ont servi, de leur famille ainsi que des personnes qui sont mortes au cours de ce chapitre très important de notre histoire militaire et diplomatique. Le concept de design de l'équipe Stimson représente bien les aspects intellectuels, émotionnels, spirituels et physiques de la guerre, à la fois du point de vue canadien et du point de vue afghan. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« La population canadienne se souviendra toujours des braves membres des Forces armées canadiennes qui ont servi en Afghanistan, y compris de ceux et celles qui ont perdu la vie au service du Canada. Le Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan offrira à l'ensemble de la population canadienne un endroit où réfléchir et commémorer nos héros. Nous remercions tous les Canadiens et toutes les Canadiennes qui ont servi en Afghanistan pour leur courage et leur sacrifice, et nous nous engageons à ne jamais oublier leur héritage. »

L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

« Ce monument rendra à jamais hommage aux remarquables contributions et sacrifices du Canada en Afghanistan. Nos militaires canadiens ont joué un rôle de premier plan dans la mission, aidant à reconstruire l'Afghanistan de plusieurs façons. Ce monument témoigne de la bravoure et de l'engagement des hommes et des femmes qui ont servi, et on ne peut jamais oublier d'avoir participé à cet effort. Nous n'avons pas choisi le destin de l'Afghanistan, mais nous pouvons garder la tête haute pour ce que nous avons fait pour le peuple afghan pendant que nous étions là-bas. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

Les faits en bref

Adrian Stimson est un membre de la Première Nation Siksika ( Blackfoot ) dans le sud de l' Alberta et un vétéran des Forces armées canadiennes. Il a participé au programme Katimavik (option militaire) et a servi à la BFC Esquimalt. Adrian Stimson est allé en Afghanistan et, grâce à son art, il a tenté de reproduire ce que lui et d'autres Canadiens ont vécu lorsqu'ils étaient là-bas.

est un membre de la Première Nation Siksika ( ) dans le sud de l' et un vétéran des Forces armées canadiennes. Il a participé au programme Katimavik (option militaire) et a servi à la BFC Esquimalt. est allé en et, grâce à son art, il a tenté de reproduire ce que lui et d'autres Canadiens ont vécu lorsqu'ils étaient là-bas. Dans le cadre du concours, plus de 10 000 Canadiennes et Canadiens ont donné leur avis sur les cinq concepts de design finalistes proposés pour ce monument lors d'un exercice d'opinion publique en ligne. Les vétérans, leur famille et les autres personnes qui ont servi lors de la mission représentent la majorité des personnes qui ont commenté les concepts de design. Le concept de design de l'équipe Stimson a été préféré par les répondants et a reçu entre 52 % et 62 % de soutien pour l'ensemble des questions.

Les étapes suivantes sont le développement détaillé du concept de design sélectionné, suivi de la construction du monument.

Tout au long de ce projet, le gouvernement du Canada a mobilisé et consulté un échantillon représentatif d'intervenants, y compris des vétérans, des membres des Forces armées canadiennes, des membres des services de police et d'autres personnes qui ont participé à la mission pangouvernementale, ainsi que des familles et des communautés autochtones.

Liens connexes

