Québec investit 250 000 $ pour normaliser la performance des organisations en matière de développement durable





QUÉBEC, le 19 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec confie au Bureau de normalisation du Québec (BNQ) le mandat de coordonner les travaux d'élaboration d'une norme consensuelle canadienne sur la performance des organisations en matière de développement durable et de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), en lui allouant une somme de 250 000 $. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Cette nouvelle norme définira les exigences visant les organisations privées et publiques pour leur permettre de répondre aux 17 objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Elle sera le point de départ d'un processus de certification à cinq niveaux pour celles qui veulent faire reconnaître leur performance en matière de développement durable, de prise en compte des facteurs ESG et d'action climatique.

Plus concrètement, les gestionnaires, les experts-comptables et les autres professionnels travaillant en entreprise ou en accompagnement des entreprises auront à leur disposition une liste d'indicateurs de développement durable et des stratégies de mise en oeuvre détaillées pour permettre à leur organisation d'améliorer leur empreinte environnementale et sociale, en plus d'exercer une meilleure gouvernance. La norme permettra ainsi de favoriser l'adoption de pratiques d'affaires et de gestion qui contribuent à la lutte contre les changements climatiques, et ce, tant en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre que d'adaptation aux effets des changements climatiques.

Citation :

« Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à prendre conscience de l'incidence des changements climatiques sur la pérennité de leurs activités et à en tenir compte dans leurs décisions d'affaires. Grâce à cette nouvelle norme, elles pourront s'appuyer sur des balises claires, consensuelles et qui tiennent compte du contexte actuel. En confiant ce mandat au BNQ, notre gouvernement franchit une étape importante dans son soutien au secteur économique et aux entrepreneurs qui ont à coeur de développer des projets durables. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Le projet, qui se terminera en mars 2025, est financé dans le cadre de l'action 2.2.1.3 du Plan pour une économie verte 2030 visant à favoriser l'adoption de pratiques de soutien financier durable et il s'inscrit dans l'orientation 1 de la Stratégie gouvernementale de développement durable, qui est de faire du Québec un pôle d'innovation et d'excellence en matière d'économie verte et responsable.

financé dans le cadre de l'action 2.2.1.3 du Plan pour une économie verte 2030 visant à favoriser l'adoption de pratiques de soutien financier durable et il s'inscrit dans l'orientation 1 de la Stratégie gouvernementale de développement durable, qui est de faire du Québec un pôle d'innovation et d'excellence en matière d'économie verte et responsable. Cette nouvelle norme certifiable et élaborée en partenariat avec l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke complètera la démarche BNQ 21 000 et s'appuiera en majeure partie sur cette dernière, qui est déjà bien connue et très utilisée dans les entreprises québécoises.

complètera la démarche BNQ 21 s'appuiera en majeure partie sur cette dernière, qui est déjà bien connue et très utilisée dans les entreprises québécoises. Cette démarche répond à plusieurs objectifs de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2023-2028, dont les suivants :

Soutenir la transition vers des modèles d'affaires durables;



Structurer le marché des emplois verts et verdissants;



Utiliser les marchés publics comme levier de croissance durable;



Investir de façon durable au profit des Québécois.

Liens connexes :

Pour connaître les objectifs fixés par l'ONU : www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/.





Pour en savoir plus sur la Stratégie gouvernementale de développement durable 2023-2028 : www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/developpement-durable/strategie-gouvernementale.





Pour de l'information sur le Plan pour une économie verte 2030 : www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/plan-economie-verte.





À titre d'unité d'affaires d'Investissement Québec, le BNQ est mandaté par l'État pour animer les activités de normalisation au Québec. Pour en savoir plus : www.bnq.qc.ca.

Twitter Facebook

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

19 juin 2023 à 11:19

Communiqué envoyé leet diffusé par :