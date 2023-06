CGTN : « Pour le bien de mon peuple » : La passion de servir de Xi Jinping





BEIJING, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le 22 mars 2019, Roberto Fico, alors président de la Chambre des députés italienne, a demandé au président chinois Xi Jinping ce qu'il pensait de son élection à la présidence du pays.

« Être élu dans un pays aussi vaste implique de grandes responsabilités et des tâches redoutables. Pour le bien de mon peuple, je mettrai de côté mon propre bien-être », a déclaré M. Xi.

De secrétaire de section rurale du parti à secrétaire général du comité central du parti communiste chinois (PCC), en passant par président chinois et président de la commission militaire centrale du PCC, le Président Xi a toujours eu le pays à l'esprit et se considère comme le serviteur du peuple.

Fils des terres de loess

Il y a 54 ans, Xi, 15 ans, s'est rendu dans le village de Liangjiahe, dans la province de Shaanxi, au nord-ouest de la Chine, en tant que « jeune instruit ». Il a ensuite passé sept ans à la campagne, travaillant et vivant aux côtés des agriculteurs.

Son souhait le plus cher était alors de « permettre aux villageois d'avoir de la viande et d'en avoir souvent ». Il les a amenés à creuser des puits, à construire des barrages, à aménager des terrasses et à installer la première fosse de méthanisation de la province.

Ces sept années ont contribué à renforcer sa conviction inébranlable : mettre en place des choses pratiques pour le peuple, comme il l'a rappelé lors d'une interview accordée au China Media Group (CMG) en 2003.

« J'ai vu la force des gens et leurs besoins fondamentaux. C'est en comprenant vraiment les gens et la société que certaines idées pratiques ont pris racine dans mon esprit depuis lors. »

En octobre 1975, Xi a quitté Liangjiahe et ses habitants. Dans un essai évoquant ses années de « jeunesse éduquée », il écrit : « Où que j'aille, je serai toujours un fils des terres de loess. »

M. Xi s'est ensuite rendu à Zhengding, un comté pauvre de la province du Hebei, dans le nord de la Chine. Li Yaping, alors fonctionnaire du comté de Zhengding, se souvient que Xi a déclaré que la Chine avait beaucoup de choses à faire et qu'elle avait besoin de personnes pour en assumer la responsabilité.

À Zhengding, Xi a parcouru le comté sur une vieille bicyclette et a remarqué que le quota annuel d'achat de céréales de 38 millions de kilogrammes par l'État avait laissé la population locale affamée.

Il a écrit au Comité central du PCC, suggérant que les difficultés des agriculteurs locaux étaient dues à l'importance des quotas d'achat. Après avoir pris connaissance de la situation, l'équipe d'enquête a réduit le quota de 38 millions de kilogrammes à 24 millions de kilogrammes.

Cheng Baohuai, alors secrétaire du comité du PCC du comté de Zhengding, a rappelé que les gens appréciaient le travail de M. Xi, déclarant qu'ils avaient enfin assez à manger ici. « M. Xi s'est réellement ancré dans la population et a pris à coeur les difficultés des gens », a déclaré M. Cheng.

Un développement centré sur les personnes

« Répondre aux aspirations du peuple à une vie meilleure est notre mission », a déclaré M. Xi Jinping en 2012 après avoir été élu secrétaire général du Comité central du PCC.

À la veille du Nouvel An 2013, M. Xi a rendu visite à des personnes en difficulté dans le village de Luotuowan, dans la province du Hebei. Gu Chenghu, un villageois, s'est souvenu de Xi comme d'une personne attentionnée. « Il a vu qu'il y avait un trou dans ma manche, alors il m'a donné un manteau chaud. »

Depuis le 18e congrès national du PCC, M. Xi a effectué plus de 100 visites aux communautés locales, dans les zones urbaines et rurales. Il s'est préoccupé de l'approvisionnement suffisant des marchés alimentaires pendant les vacances, de l'accès des habitants aux soins médicaux et de la rémunération des travailleurs migrants. Les besoins urgents et les préoccupations de la population ont été inscrits à l'ordre du jour des réunions importantes du comité central du PCC et sont devenus le point de mire des réformes de la Chine.

« Nous pratiquons désormais une philosophie de développement centrée sur les personnes. Le développement centré sur l'humain doit se concentrer sur ce dont les personnes ont le plus besoin », a-t-il déclaré lors d'un symposium sur l'éradication de l'extrême pauvreté le 23 juin 2017.

Sous la direction de M. Xi, la Chine a connu des changements historiques, avec l'éradication de la pauvreté absolue et l'atteinte d'une prospérité modérée pour les 1,4 milliard d'habitants du pays.

Le revenu disponible par habitant en Chine s'élevait à 35 128 yuans (environ 4 940 dollars américains) en 2021, soit une augmentation de 112,8 % par rapport à 2012. Le rapport entre les revenus urbains et ruraux a été ramené à 2.5:1.

En 1995, un journaliste de CMG a demandé au Président Xi, alors secrétaire du comité municipal du PCC de Fuzhou, quel était son objectif dans la vie.

« Je crois qu'il s'agit d'une question d'épanouissement, de faire quelque chose de significatif pour les gens. »

