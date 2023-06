Endospan annonce une première expérience avec le système d'endoprothèse de crosse aortique sur mesure NEXUS DUOtm





Endospan, pionnier dans la réparation endovasculaire de la maladie de la crosse aortique, annonce l'expérience initiale avec son système d'endoprothèse de crosse aortique sur mesure NEXUS DUOtm. Le professeur Th. Bisdas, du Centre médical d'Athènes, a présenté l'expérience européenne multicentrique des dix premiers patients traités avec le NEXUS DUO lors du Leipzig Interventional Course (LINC) le 8 juin 2023.

Le NEXUS DUO est conçu sur mesure en fonction de l'anatomie de chaque patient et des préférences du médecin. Le NEXUS DUO s'appuie sur la technologie établie cliniquement du système d'endoprothèse de crosse aortique NEXUS® (D'Onofrio et al. Suivi sur trois ans de la greffe endovasculaire de crosse aortique avec le dispositif NEXUS. Résultats d'une étude prospective multicentrique EJCTS, 2022, https://doi.org/10.1093/ejcts/ezac561).

Le NEXUS est conçu pour atténuer les risques d'accident vasculaire cérébral et fournir un succès de procédure élevé.

Le professeur Th. Bisdas déclare : « Dix patients ont été traités avec succès, avec des résultats cliniques conformes au NEXUS à une branche. Les pathologies de la crosse aortique nécessitent souvent une solution adaptée à chaque anatomie complexe. Le NEXUS DUO offre de nombreuses variations anatomiques tout en optimisant le traitement. »

Le professeur M. Lachat, de la Klinik Hirslanden de Zurich, en Suisse, ajoute : « Le deuxième canal du NEXUS DUO permet l'introduction transfémorale de toutes les endoprothèses nécessaires à la réparation complète de la crosse endovasculaire, avec une manipulation minime des vaisseaux supra-aortiques, ce qui diminue considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral. »

« Notre expérience avec le NEXUS en Europe et l'étude IDE TRIOMPHE aux États-Unis confirment toutes deux la nécessité d'une solution pour la crosse aortique endovasculaire », déclare Kevin Mayberry, PDG d'Endospan. « Le NEXUS DUO est une extension de la plateforme NEXUS. Le NEXUS à une branche actuel est prêt à l'emploi et disponible pour les patients ayant besoin d'un traitement urgent pour survivre. Le NEXUS DUO offre aux médecins plus d'options pour les cas moins urgents afin de traiter les anatomies de la crosse aortique plus complexes. »

La réparation chirurgicale ouverte de la crosse aortique conserve des taux élevés de mortalité et de morbidité. Plus de 120 000 patients aux États-Unis et en Europe ont une maladie de la crosse aortique thoracique chaque année, mais seuls 25 % environ sont diagnostiqués ou traités. Les patients présentant un risque élevé en cas de chirurgie ou une anatomie complexe manquent souvent d'options de traitement. Les systèmes NEXUS et NEXUS DUO offrent une alternative peu invasive, qui réduit la durée des procédures et des hospitalisations.

ATTENTION : le système d'endoprothèse de crosse aortique NEXUS® est un dispositif expérimental, limité à un usage expérimental par la loi américaine. L'endoprothèse de crosse aortique NEXUS DUOtm est un dispositif sur mesure basé sur le système d'endoprothèse de crosse aortique NEXUS® existant, un système de branche endovasculaire pour la crosse aortique porteur du marquage CE.

À propos d'Endospan

Endospan, dont le siège social est situé à Hergilya (Tel-Aviv), en Israël, est un pionnier dans la réparation endovasculaire de la maladie de la crosse aortique, y compris les anévrismes et les dissections. L'endoprothèse de crosse aortique NEXUS DUOtm d'Endospan, un dispositif sur mesure, et le système d'endoprothèse de crosse aortique NEXUS®, le premier système endovasculaire prêt à l'emploi avec marquage CE, sont disponibles pour traiter un groupe de patients bénéficiant jusqu'alors de très peu d'options thérapeutiques alors qu'ils sont diagnostiqués avec une lésion dilatante dans la crosse aortique ou à proximité. Si la réparation endovasculaire peu invasive est la norme pour le traitement de l'anévrisme de l'aorte abdominale (AAA), les patients atteints de la maladie de la crosse aortique avec anévrisme ou dissection ont moins de chance et n'avaient jusqu'à présent guère d'autre choix que de subir une chirurgie thoracique ouverte, invasive et risquée, avec de longues durées d'hospitalisation et une convalescence longue.

19 juin 2023 à 11:05

