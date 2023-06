Des croisières internationales au coeur de l'hiver dans nos ports québécois; l'ACSL salue une première en Amérique du Nord





QUÉBEC, le 19 juin 2023 /CNW/ - C'est en janvier 2025 qu'un navire de croisières international naviguera pour la première fois en hiver sur le Saint-Laurent. Le Commandant Charcot avec ses 200 passagers friands d'activités hivernales effectuera quatre itinéraires de 12 nuits de la fin janvier au début mars 2025. Plusieurs ports d'escale membres de l'Association des croisières du Saint-Laurent (ACSL), sont au programme, notamment les Îles-de-la-Madeleine, Gaspé, Sept-Îles, Saguenay et Québec. Les opérations d'embarquement et de débarquement seront partagées entre Québec et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour que les passagers s'immergent pleinement dans la région à cette époque de l'année, ces croisières seront marquées par la durée des escales qui pourra inclure au moins une nuit sur place, ce qui est peu fréquent. Cette décision fait suite à un repérage effectué en février dernier par José Sarica, Directeur de l'expérience-expédition PONANT et Emerick Le Mouël, premier Officier du Commandant Charcot.

Le directeur général de l'ACSL, M. René Trépanier, est des plus fiers du travail fait en amont par son équipe et tous les membres des escales du Saint-Laurent. « Ça fait près d'une décennie que nous démontrons les activités incontournables et nos paysages d'hiver aux compagnies de croisières d'expédition. Ces efforts portent enfin fruit, marquant ainsi une première en Amérique du Nord », s'enthousiasme M. Trépanier.

Les passagers PONANT découvriront l'hiver canadien, sa nature grandiose et ses superbes paysages enneigés. Ils auront l'opportunité de passer la nuit sous la tente dans une communauté innue, de faire des randonnées de motoneige, du vélo à roues surdimensionnées (fat bike) sur les plages enneigées, du traîneau à chiens, des balades en raquettes, ou encore de la pêche blanche sur le Fjord du Saguenay. Et qui sait! Peut-être auront-ils la chance de contempler des aurores boréales, comme ce fut le cas lors du repérage des équipes PONANT à Sept-Îles en février dernier.

La navigation du Commandant Charcot à travers les glaces du Saint-Laurent en plein hiver sera une première mondiale. Navire d'exploration polaire hybride électrique propulsé au gaz naturel liquéfié, il est à la pointe d'une navigation plus responsable. Sa fonction brise-glace lui permettra d'évoluer en toute sécurité en zone polaire.

« Nous éprouvons chez PONANT une profonde fidélité envers la région du Saint-Laurent que nos navires visitent depuis de nombreuses années en été. Nos croisières hivernales, d'une nature totalement inédite, ouvrent les portes d'une expérience nouvelle, unique au monde. Le Commandant Charcot nous permettra de naviguer en toute sécurité au coeur des glaces, offrant ainsi à nos passagers des moments exceptionnels. En collaborant avec les autorités du Saint-Laurent, nous avons créé ensemble un itinéraire hors du commun. C'est avec enthousiasme que nous attendons de partager cette aventure avec nos passagers », déclare Hervé Gastinel, Président de PONANT.

Tourisme Québec se réjouit de la concrétisation de ce projet : « L'introduction de croisières hivernales sur le Saint-Laurent marque un moment charnière dans l'histoire des croisières internationales au Québec. Cette annonce s'inscrit parfaitement dans notre volonté de faire du Québec un leader du tourisme hivernal, en plus de favoriser le tourisme haut de gamme et le tourisme autochtone », souligne Mme Caroline Proulx, Ministre du Tourisme du Québec.

Du côté du Port de Québec, on se réjouit de constater que l'industrie des croisières internationales entame une nouvelle ère en ajoutant la saison hivernale à son offre. « Nous sommes très heureux de cette nouvelle qui permettra d'étendre la saison des croisières au-delà de l'automne. Québec est une destination de choix pour les croisiéristes qui pourront maintenant découvrir la destination en hiver. Soyez assurés que nos terminaux et nos équipes seront prêts à les accueillir », se réjouit M. Mario Girard, président-directeur général du Port de Québec.

Destination Québec cité abonde dans le même sens : « Accueillir ces croisières sera une occasion de plus pour faire découvrir la féérie hivernale de Québec, la capitale de la nordicité en Amérique. L'hiver fait partie de notre ADN et visiter Québec en hiver c'est plonger dans l'histoire vivante d'une cité francophone cumulant plus de 415 ans d'histoire », relate M. Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité.

Chez les ports d'escale visités, la fébrilité se fait sentir pour offrir le meilleur accueil possible avec des activités diversifiées. « Voir le premier navire de croisières parcourir le Fjord du Saguenay et s'immobiliser dans les glaces de la Baie des Ha! Ha! à la rencontre des adeptes de pêche blanche dans l'un des sites les plus enchanteurs du monde, c'est une expérience nordique unique et un rêve qui se réalise », souligne Mme Priscilla Nemey, directrice de Promotion Saguenay.

À propos de l'Association des croisières du Saint-Laurent

L'ACSL est une association sectorielle regroupant neuf escales le long du fleuve Saint-Laurent. Sa mission est de contribuer à la croissance du marché des croisières au Québec et de la destination Canada Nouvelle-Angleterre en offrant des services de commercialisation et de développement à ses membres. L'association est soutenue par ses partenaires Tourisme Québec, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec et Développement économique Canada.

À propos de PONANT

Explore to inspire, explorer pour mieux comprendre, apprendre, partager et protéger. PONANT s'engage depuis 35 ans pour un tourisme plus responsable et des voyages d'exploration porteurs de sens. La flotte sous pavillon français est composée de 13 navires de petite capacité, dotée d'équipements environnementaux dernière génération. Avec PONANT, l'exploration est raffinée, authentique et source d'inspiration.

