LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE DÉVOILE UNE PIÈCE DE CIRCULATION EN HOMMAGE À LA JOURNÉE NATIONALE DES PEUPLES AUTOCHTONES





OTTAWA, ON, le 19 juin 2023 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne dévoile une pièce de circulation spéciale de deux dollars en hommage à la Journée nationale des peuples autochtones. Le lancement de cette nouvelle pièce arborant les oeuvres d'artistes des communautés inuites, métisses et des Premières Nations, aura lieu au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa le 20 juin 2023.

Lieu : Musée des beaux-arts du Canada

380, promenade Sussex

Ottawa (Ontario)



Date : Mardi 20 juin 2023

Arrivée des médias et des invités : 13 h 00

Allocutions et dévoilement : 13 h 30



Participants : Marie Lemay, présidente, Monnaie royale canadienne

Dylan Whiteduck, chef, Ogima - Kitigan Zibi Anishinabeg

Natan Obed, président, Inuit Tapiriit Kanatami

Cassidy Caron, présidente, Ralliement national des Métis

Michelle Lavallee, directrice, département Voies autochtones et décolonisation,

Musée des beaux-arts du Canada

Jennine Krauchi, Artiste de la pièce

Megan Currie, Artiste de la pièce

À propos de la Monnaie royale canadienne



La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. La Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour en savoir plus sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.mint.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

