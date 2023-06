/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce du BSIF concernant la réserve pour stabilité intérieure/

L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) reproche aux représentants des locataires sur le sujet des animaux et à Québec Solidaire de vouloir imposer une nouvelle interdiction dans les logements sans prendre le temps d'en discuter avec les...

Le 20 juin 2023, Peter Routledge, surintendant des institutions financières, annoncera le taux de la réserve pour stabilité intérieure (RSI). Quoi : Point de presse, suivi d'une période de questions Quand : Le mardi 20 juin 2023 à 9 h (HE) Où :...

La Société financière IGM Inc. annoncera ses résultats du deuxième trimestre de 2023 le mercredi 2 août 2023, après la clôture des marchés....

Montran, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'infrastructure de paiement et de marché des titres, a dévoilé un partenariat stratégique pour les paiements instantanés avec Imágenes Computarizadas de Guatemala, S.A. (ICG), un leader...

Le 14 juin dernier, Groupe HD, Omnia Technologies et Fiera Immobilier ont célébré l'inauguration de CITIZIA - Appartements de style, un projet de 350 appartements locatifs sur 10 étages situé au 2600 boulevard Cavendish à Montréal. Ce nouvel immeuble...