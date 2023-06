Lancement de l'appel de projets pour le rayonnement des cultures et des langues autochtones





QUÉBEC, le 19 juin 2023 /CNW/ - Le ministère de la Culture et des Communications lance aujourd'hui l'appel de projets visant à promouvoir les cultures et les langues autochtones, dans le cadre du programme Appel de projets pour les Autochtones.

L'appel de projets aura lieu jusqu'au 15 septembre et s'inscrit dans le Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027, annoncé par le gouvernement du Québec en juin 2022.

Ce programme a été créé pour soutenir des projets issus des communautés et des organisations autochtones. Il a pour but d'accroître l'offre d'activités, de services et de biens pouvant contribuer au renforcement, au développement et au rayonnement des cultures autochtones. Les sommes sont octroyées directement à des organismes autochtones ou à des conseils de bande.

Faits saillants

Les sommes sont accordées à des organismes autochtones ou conseils de bande dans le cadre du programme Aide aux projets pour les Autochtones, qui s'inscrit dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027.

Le programme comporte trois volets :

Médias autochtones;



Projets culturels pour les jeunes d'âge scolaire;



Langues autochtones.

L'appel de projets 2023 sera en vigueur du 19 juin au 15 septembre et permettra d'octroyer plus de 500 000 $ à des organismes autochtones ou conseils de bande pour des projets provenant des 11 nations autochtones du Québec.

Liens connexes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux Twitter Facebook @MCCQuebec

SOURCE Ministère de la Culture et des Communications

19 juin 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :