Le lait bio, c'est logique





MONTRÉAL, le 19 juin 2023 /CNW/ - Les Producteurs de lait du Québec (PLQ), en collaboration avec LG2, dévoilent leur nouvelle campagne de communication signée Le lait bio, c'est logique, destinée à valoriser les pratiques et la philosophie de la production laitière biologique d'ICI.

Cet élan marketing se déploie à travers trois messages vidéos, sur le web dans divers formats, en affichage, dans les lieux de ventes, en magazine et dans plusieurs exécutions médias sociaux. Une activation de commandite Laitvénement bio prendra la vedette dans deux marchés publics (Montréal et Québec) pour permettre aux consommateurs de rencontrer des producteurs de lait bio et d'en apprendre davantage sur les spécificités de ce secteur.

« Les valeurs des consommateurs jouent un rôle primordial dans leurs habitudes d'achat et leurs choix alimentaires se diversifient au rythme des tendances de notre société. Dans ce contexte, la production laitière biologique continue d'occuper une place de choix dans l'assiette. Voilà pourquoi nous sommes fiers d'avoir participé au développement de ce marché dès que la demande s'est manifestée dans les années 90 et que nous continuons de promouvoir le lait biologique. »

-- Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec

« Dans cette conjoncture inflationniste impactant notre portefeuille, qui de mieux positionné pour vanter les attributs du lait bio que ceux et celles qui le produisent? Cette nouvelle plateforme de communication met à l'avant-plan les artisans qui travaillent tous les jours avec passion et fierté. La tonalité ludique de cette initiative se veut propice à la transmission de messages clés honorant le talent de nos 136 producteurs et productrices bio. Nous souhaitons rappeler candidement à notre public cible que le lait bio, c'est logique! »

-- Julie Gélinas, directrice marketing, Producteurs de lait du Québec

À PROPOS DES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 498 fermes laitières qui livrent quelque 3,47 milliards de litres de lait chaque année, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 3,25 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec 66 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,1 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de plus de 1 milliard de dollars. Les retombées du secteur laitier sont structurantes puisqu'elles contribuent à l'occupation du territoire et au maintien du tissu social dans l'ensemble des régions. Par leurs activités de commandites et leur programme de dons de lait, Les Producteurs de lait du Québec soutiennent des événements clés de la société québécoise et contribuent à éliminer la faim et à assurer la sécurité alimentaire. Ayant à coeur le développement durable de leur secteur, les Producteurs de lait ont investi sur leurs fermes, en 2022, 684 millions de dollars en machinerie, en équipements et en bâtiments, notamment pour améliorer leurs pratiques et le confort de leurs animaux.

SOURCE Les Producteurs de lait du Québec

19 juin 2023 à 08:00

