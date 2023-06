Inauguration de CITIZIA, un projet d'habitation de 350 unités locatives dans Notre-Dame-de-Grâce à Montréal





MONTRÉAL, le 19 juin 2023 /CNW/ - Le 14 juin dernier, Groupe HD, Omnia Technologies et Fiera Immobilier ont célébré l'inauguration de CITIZIA - Appartements de style, un projet de 350 appartements locatifs sur 10 étages situé au 2600 boulevard Cavendish à Montréal. Ce nouvel immeuble s'annonce tel un réel vent de fraîcheur dans le paysage du quartier Notre-Dame-de-Grâce (NDG).

M. Jean-Philippe Brault, vice-président, développement chez Fiera Immobilier, déclare que : « le projet CITIZIA cadre parfaitement avec les objectifs de développement durable des partenaires. Il vient répondre à la demande criante de logements de qualité dans NDG, un quartier mature qui n'a pas vu de nouvelle construction locative depuis des années. CITIZIA comprend une variété d'unités s'adressant à une clientèle diversifiée. De plus, le site jouit d'une localisation exceptionnelle qui encourage l'utilisation des transports actifs, réduisant ainsi la dépendance à l'automobile. »

Une approche durable et écoresponsable

Le projet CITIZIA a comme prémisse la durabilité et l'environnement, intégrés dans un aménagement paysager intelligent. Il adresse la réduction des îlots de chaleur en transformant un ancien espace de stationnement en une surface 50 % dédiée à la verdure. On y retrouvera une électrification complète à terme des places de stationnement, ainsi que plusieurs espaces destinés aux vélos afin d'encourager les modes de transport respectueux de l'environnement.

Pensée selon la méthode Miyawaki favorisant la biodiversité des petits espaces, une forêt urbaine y sera également plantée. Cette dernière créera un véritable cocon de verdure et de fraîcheur, tout en offrant un refuge paisible à la faune urbaine (petits animaux, oiseaux, insectes pollinisateurs, etc.). Un sentier permettra de traverser cette aire verte pour le plus grand bonheur des résidents et de leurs visiteurs.

« Groupe HD est extrêmement fier d'inaugurer ce nouveau projet d'habitation. Un projet distinctif qui reflète notre engagement à créer des milieux résidentiels modernes, intégrés et durables, où la qualité de vie et l'environnement sont la priorité. Nous croyons fermement que cette réalisation contribuera à l'enrichissement de la communauté du quartier Notre-Dame-de-Grâce. »

- Thomas Dufour, coprésident de Groupe HD

Une localisation d'exception

Situé dans un emplacement privilégié, l'immeuble est à quelques minutes de marche d'une multitude de services tels que des commerces, des parcs et des installations municipales. De plus, les résidents pourront profiter d'un réseau de transport en commun actif et étendu, facilitant leurs déplacements à l'intérieur comme à l'extérieur du quartier. L'immeuble se trouve d'ailleurs à proximité de la station de métro Vendôme.

« Je suis fier de proposer de nouveaux logements locatifs sur le marché montréalais qui répondent aux besoins actuels des citoyens. Ce projet d'envergure est une belle collaboration entre nos équipes, partenaires et l'arrondissement Côte-Des-Neiges--Notre-Dame-De-Grâce. »

- Jean-François Beaulieu, ing., président de Omnia Technologies

Des services adaptés au citoyen urbain

L'endroit saura attirer une clientèle urbaine variée grâce à sa myriade de services, tels que:

Lounge et espace collaboration

Salle d'entraînement

Stationnement intérieur avec bornes électriques

Espaces de rangement

Espace dédié au toilettage pour animaux

Terrasse sur le toit avec piscine

On y trouvera 350 unités exclusivement locatives, du studio à l'appartement de trois chambres. Cet ajout dans le quartier effervescent de NDG est une excellente nouvelle pour les Montréalais à la recherche d'un havre tantôt urbain, tantôt aux allures d'une nature luxuriante.

Résumé du projet

Investissement: 125 millions de dollars

Terrain: 50% d'espace vert

Développeurs: Groupe HD et Omnia Technologies

Partenaire financier: Fiera Immobilier

Architecte: Simard Architecture

Aménagement paysager: WAA Montréal

Designer: FOR Design Planning

À propos des partenaires

Groupe HD

Groupe HD est une entreprise québécoise spécialisée dans l'investissement, le développement, la construction et la gestion immobilière. Elle a pour ambition de redéfinir l'habitation de demain en concevant et en réalisant des projets immobiliers d'envergure qui répondent aux besoins des communautés et des municipalités.

À ce jour, l'entreprise participe à une douzaine de projets totalisant plus de 3 000 unités résidentielles réparties entre copropriétés et immeubles multi-locatifs. Jusqu'ici, elle a su soulever plus de 100 M$ en capitaux propres et plus de 400 M$ en financement. Groupe HD repense et adapte en permanence ses méthodes afin de créer des espaces de vie intégrés pour les générations d'aujourd'hui et de demain. groupehdimmobilier.ca

Omnia Technologies

Depuis plus de 35 ans, OMNIA se spécialise dans la construction et le développement de projets résidentiels, industriels et commerciaux de grande envergure. Dirigée par Jean-François Beaulieu et son équipe de professionnels chevronnés, OMNIA se démarque par son service courtois, son expertise 360 et la qualité du travail effectué avec, à coeur, les besoins de sa clientèle. L'entreprise totalise aujourd'hui des millions de pieds carrés construits ainsi que plus d'un milliard de dollars en développement. Son portfolio diversifié de projets inclut, entre autres : Imperia Condos, Enticy Condos, Eli Condos, Snowdon. omniatechnologies.com

Fiera Immobilier

Fiera Immobilier* est une société de gestion de placements présente au Canada et au Royaume-Uni, dont l'équipe compte plus de 80 employés. Notre société gère 9,1 milliards d'actifs immobiliers commerciaux à l'échelle mondiale par la voie d'un éventail de fonds et de comptes de placement au 31 mars 2023. La grande diversification de notre portefeuille -- sur le plan géographique et du point de vue des types de biens immobiliers -- et notre gamme de stratégies hors pair fournissent aux investisseurs des occasions exceptionnelles de diversifier leurs placements et de personnaliser leur expérience des placements dans cette catégorie d'actif. ca.fieraimmobilier.com

* Fiera Immobilier est la propriété exclusive de Corporation Fiera Capital, une société chef de file dans la gestion de placement qui offre de multiples produits et gère plus de 164,7 milliards de dollars d'actifs. Fiera Capital offre à Fiera Immobilier un accès à l'information sur le marché mondial des placements, ce qui stimule notre capacité d'innover dans un cadre axé sur l'évaluation et l'atténuation des risques.

SOURCE Groupe HD Immobilier

19 juin 2023 à 07:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :