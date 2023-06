Études : le Hajj est source d'émotions positives





MECCA, Arabie saoudite, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- Plusieurs instituts et centres de recherche internationaux ont développé un intérêt croissant pour la saison du pèlerinage islamique du Hajj, l'un des plus grands rassemblements humains annuels sur terre, certaines universités américaines et britanniques publiant des recherches papiers prouvant que le Hajj est une source abondante d'émotions humaines positives.

Certains de ces articles ont constaté que le Hajj soutient les principes de tolérance et de paix entre les pèlerins, des faits qui sont considérés comme un témoignage par des parties neutres au profit du ministère saoudien du Hajj et de la Omra, ainsi que d'autres autorités saoudiennes qui s'efforcent de fournir à des millions de pèlerins une atmosphère moderne, mais spirituelle.

L'Université Harvard de renommée mondiale a déclaré dans une étude publiée en 2008 que des enquêtes menées auprès de plusieurs pèlerins ont mis en évidence qu'ils développent un sentiment de connexion et d'unité avec leurs compatriotes musulmans, tout en expliquant que la participation au Hajj soutient leur adhésion aux pratiques islamiques telles que la prière et le jeûne.

L'étude, intitulée « Estimation de l'impact du Hajj : religion et tolérance dans le rassemblement mondial de l'islam », a souligné que l'accomplissement du Hajj sensibilise les musulmans, car ils s'abstiennent généralement de pratiques non islamiques après avoir effectué un pèlerinage, comme la recherche de bénédictions d'amulettes.

L'étude de Harvard a également mis en évidence le Hajj comme un voyage qui renforce la croyance en l'égalité et l'harmonie entre les différents groupes ethniques et sectes islamiques, puisque le renforcement de l'unité entre les peuples du monde musulman ne peut s'accompagner de haine envers les non-musulmans, alors que les pèlerins montrent un sentiment croissant de croyance en paix avec les adeptes d'autres religions.

Ailleurs, le European Journal of Social Psychology a publié un article de recherche en août 2019 intitulé « The Crowd Psychology of the Hajj » pour l'Université du Sussex, basé sur les opinions interrogées de 1 494 pèlerins, ce qui prouve que les pèlerins ressentent de fortes émotions humaines positives lorsqu'ils se rassemblent sur les lieux saints en grand nombre pour accomplir leur devoir religieux.

L'analyse des données de l'étude, qui comprenait 64,1 % d'hommes et 35,6 % de femmes de 72 pays, a révélé que la densité de la foule dans les lieux saints n'a pas d'impact négatif sur les pèlerins, qui se sentent généralement en sécurité et à l'aise.

Le document a également révélé que de telles émotions positives se développent grâce à une infrastructure solide, aux améliorations technologiques introduites par la gestion du pèlerinage et au volume considérable de ressources et d'énergie intellectuelle impliquées dans l'occasion d'améliorer la sécurité des pèlerins.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2104512/Ministry_of_Hajj_1.jpg

19 juin 2023 à 07:23

