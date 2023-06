Préparez-vous à l'ouverture de la saison des Guinguettes de Montréal!





D'immenses terrasses éphémères, déployées dans des lieux d'exception, au bord de l'eau, offrent une expérience unique aux citoyen·ne·s et visiteur·euse·s de la ville.

MONTRÉAL, le 19 juin 2023 /CNW/ - Les Guinguettes de Montréal sont de retour cet été, pour égayer les journées ensoleillées et les doux crépuscules sur les berges du canal de Lachine. On y retrouvera concerts en plein air, comptoirs de restauration, buvettes et de nombreuses activités et animations. C'est l'endroit idéal pour profiter d'un bel après-midi ou d'une soirée estivale entre ami·e·s ou en famille. Il y en aura pour tous les goûts entre musiques populaires et découvertes éclectiques.

Depuis 2020, la Guinguette du Sud-Ouest a été à l'avant-garde de ces événements, et lance traditionnellement le coup d'envoi de la saison. Ainsi, le 22 juin prochain, la joie et l'excitation seront à leur comble pour toute l'équipe organisatrice de la Lutinerie qui trépigne d'impatience d'accueillir les quelque 25 000 visiteur·euse·s attendu·e·s.

Et comme chaque année, le point culminant de la fête a lieu le 24 juin, à l'occasion de la Fête Nationale du Québec. Organisée avec le soutien de l'Arrondissement du Sud-Ouest, une programmation spéciale et totalement gratuite a été soigneusement préparée, mettant en vedette des artistes d'ici, notamment le Winston Band qui viendra clore cette journée, ainsi que des animations et jeux divertissants pour toute la famille.

« Le Sud-Ouest est heureux de souligner cette fête significative pour le Québec, notre engagement envers la communauté, notre culture riche et diversifiée, notre langue commune, le français. Avec notamment Gabriel Thériault et Benjamin Côté, l'atelier de danse Tissés serrés, André Thériault, et le Winston Band, une formation de musique traditionnelle moderne qui viendra clore les festivités, c'est une belle occasion d'exprimer notre fierté collective, notre savoir-vivre ensemble et notre solidarité », déclare le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif à la Ville de Montréal, M. Benoit Dorais.

Du matin jusqu'au soir, de 10 h à 23 h, les citoyen·ne·s sont invité·e·s à célébrer fièrement notre richesse culturelle et à se laisser porter par plus de 80 artistes, qui animeront les deux scènes du parc de l'Ancienne-cour-de-triage (le long de la rue Saint-Patrick). Les visiteur·euse·s auront en outre accès à des buvettes, et une offre alimentaire variée avec - entre autres - tacos, burgers et tapas véganes, poutines, hot-dogs, crèmes glacées et autres gourmandises...

« Participer aux Guinguettes, c'est plonger dans l'univers merveilleux et coloré d'une station balnéaire urbaine, dans un cadre enchanteur qui offre une vue exceptionnelle sur la Ville de Montréal. Nous sommes très fiers que, cette année encore, la saison des Guinguettes débute avec les célébrations de la Fête nationale dans le Sud-Ouest. Entrez dans la danse et profitez d'une très belle programmation festive autour de spectacles et d'animations gratuits, qui se dérouleront au bord du canal de Lachine », annonce Mme Line Basbous, directrice générale de la Lutinerie de Montréal.

Il sera ensuite possible de retrouver les installations à la Berge des Coursiers du 3 au 6 août, au pied du bâtiment historique « FIVE ROSES », dans le Vieux-Montréal.

> Comme chaque année, retrouvez tous nos stands gourmands, parmi lesquels notre fameux restaurant 100 % végane. Après le succès des années précédentes et l'engouement suscité par sa carte hivernale lors des marchés de Noël, Merci Tâta revient avec de nouveaux mets délicieux et créatifs, qui raviront les papilles des amateur·rice·s de cuisine végétalienne - et tous les gourmand·e·s.

> Du vendredi au dimanche, les visiteur·euse·s auront également l'opportunité de flâner dans le Marché Tropical, un espace dédié à une trentaine d'artisans, artistes et producteurs locaux, qui viennent faire découvrir leurs produits et partager leur passion. Venez les rencontrer !

Guinguette du Sud-Ouest

du 22 au 25 juin, au parc de l'Ancienne-cour-de-triage

Horaires : jeudi de 15 h à 23 h, vendredi et dimanche de 11 h à 23 h et samedi 24 de 10 h à 23 ?h.

Marché Tropical : du vendredi au dimanche de 11 h à 19 h (à partir de 10 h le samedi 24).

Guinguette du Vieux-Montréal

du 3 au 6 août, au parc de la Berge des Coursiers

Horaires : jeudi et vendredi de 16 h à 23 h, samedi de 11 h à 23 h et dimanche de 11 h à 21 h.

Marché Tropical : samedi 5 août de 11 h à 20 h.

À propos ? La Lutinerie est un promoteur événementiel reconnu à Montréal, notamment pour ses événements et installations du temps des Fêtes dans le Quartier des spectacles et dans le Sud-Ouest. L'organisme est récipiendaire et finaliste de plusieurs prix (Tourisme Montréal, Chambre de commerce et d'industrie du Sud-Ouest). La Lutinerie est aussi derrière les nouvelles Guinguettes, dont plusieurs éditions ont eu lieu durant les étés 2021 et 2022 au travers de la métropole.

